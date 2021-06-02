Белые расисты угрожают безопасности США, заявил Байден

Джо Байден заявил, что ни одна террористическая группировка, будь то «Исламское государство»* или «Аль-Каида»*не несут такой террористической угрозы, как сторонники мнения о превосходстве белой расы над остальными. Выступление президента США в штате Оклахома транслировалось новостными телекомпаниями.
"По данным разведывательного сообщества <США>, террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины. Не ИГ*, не "Аль-Каида"*, а движение превосходства белой расы", - подчеркнул глава Белого дома.
"Ненависть никогда не победить. Она только прячется, но дай ей немного кислорода, и этот небольшой объем кислорода приводит к появлению лидеров, и она выходит из своего укрытия, <...> будто никогда и не уходила. Мы можем и должны не предоставлять убежище ненависти", - отметил Байден.
После беспорядков в США, которые прошли в начале года, Джо Байден дал поручение своей администрации усилить борьбу с внутренним экстремизмом и дать оценку рискам, которые несет данное явление.
* - запрещены на территории РФ