Денежный лунный календарь июнь 2021: брать и давать в долг – удачные и плохие даты
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Денежный лунный календарь июнь 2021: брать и давать в долг – удачные и плохие даты

10:20:426/2/2021Фото: pixabay
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Фазы луны очень благоприятно использовать для того, чтобы планировать свои финансовые дела. Например давать в долг лучше на убывающей луне, а брать кредит - на растущей.

монеты
Брать деньги в долг тоже лучше по лунному календарю

Июнь начинается с периода убывающей луны - до 10 июня, пока не случится новолуние, затем до 23 числа луна будет растущей. После полнолуния 24 июня и до конца месяца вновь убывающая луна.

Фазы луны очень благоприятно использовать для того, чтобы планировать свои финансовые дела. Например давать в долг лучше на убывающей луне, а брать кредит - на растущей.

Но помимо фазы луны еще следует учитывать благоприятный или неблагоприятный знак зодиака.

Исходя их этих данных и составлены ниже представленные рекомендации:

Лучшими днями для покупок и траты своих денег станут: 11,  19, 20, 21, 22, 23, 24 июня.

Брать в долг благоприятно 21 июня.

Нехорошие дни для траты финансов: 10, 13, 15, 18, 28, 29 июня.

Отдавать деньги и возвращать долги, гасить кредиты и закрывать счета: 7, 11, 19, 30 июня.

Одалживать деньги лучше всего: 1, 2, 4 июня.

Откажите, если у вас просят денег в долг 10, 24, 25, 26, 27 и 29 июня.

Неблагоприятно самим занимать: 3, 12, 29, 30.

Удержитесь от траты средств: 8 июня с 21:50:41, 9, 10, 11 июня до 11:48:40.

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