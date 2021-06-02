Денежный лунный календарь июнь 2021: брать и давать в долг – удачные и плохие даты

Июнь начинается с периода убывающей луны - до 10 июня, пока не случится новолуние, затем до 23 числа луна будет растущей. После полнолуния 24 июня и до конца месяца вновь убывающая луна.
Фазы луны очень благоприятно использовать для того, чтобы планировать свои финансовые дела. Например давать в долг лучше на убывающей луне, а брать кредит - на растущей.
Но помимо фазы луны еще следует учитывать благоприятный или неблагоприятный знак зодиака.
Исходя их этих данных и составлены ниже представленные рекомендации:
Лучшими днями для покупок и траты своих денег станут: 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24 июня.
Брать в долг благоприятно 21 июня.
Нехорошие дни для траты финансов: 10, 13, 15, 18, 28, 29 июня.
Отдавать деньги и возвращать долги, гасить кредиты и закрывать счета: 7, 11, 19, 30 июня.
Одалживать деньги лучше всего: 1, 2, 4 июня.
Откажите, если у вас просят денег в долг 10, 24, 25, 26, 27 и 29 июня.
Неблагоприятно самим занимать: 3, 12, 29, 30.
Удержитесь от траты средств: 8 июня с 21:50:41, 9, 10, 11 июня до 11:48:40.