"Единая Россия" опубликовала списки кандидатов в депутаты Госдумы по итогам праймериз: Кто прошел от Новосибирской области

В «Единой России» подвели итоги предварительного голосования, сообщили 2 июня на сайте партии. Федеральный оргкомитет утвердил проект списка партии на выборах в Госдуму. В списке кандидаты расположены в порядке убывания отданного за них количества голосов, отметил председатель федерального оргкомитета процедуры, сенатор Александр Карелин.
«Список будет утвержден уже на съезде. С разбивкой на общефедеральную группу и ее региональные части», — сказал Карелин.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", съезд "ЕР" намечен на 19 июня.
Участие в борьбе за право баллотироваться на выборы в Госдуму от «Единой России» принимали порядка 5,8 тысяч кандидатов. Конкурс в среднем по стране составил 13 человек на место — фактически в два раза выше, чем пять лет назад. Больше половины (52%) претендентов — беспартийные. Примерно треть кандидатов — волонтеры и общественники.
Процедура прошла без значительных нарушений, подчеркнул Александр Карелин. В федеральный оргкомитет предварительного голосования Единой России поступило 98 жалоб, связанных с работой в регионах. Еще 54 — на федеральном уровне. Это кратно меньше в сравнении с 2016 годом. Основная масса из них уже рассмотрена.
На рассмотрении остается одна жалоба.
«Одна жалоба передана в конфликтную комиссию. До съезда по ней будет проведена работа и подготовлен доклад Председателю партии Дмитрию Медведеву», — отметил Карелин.
Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн. Выборщиками стали почти 12 млн человек. Напомним, что выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года.
Представляем кандидатов от Новосибирской области
По одномандатным округам
Новосибирский одномандатный избирательный округ № 135
1. Иванинский Олег Иванович, 05.06.1966 г.р.
Новосибирская область –
Центральный одномандатный избирательный округ № 136
1. Савельев Дмитрий Иванович, 25.05.1971 г.р.
Новосибирская область –
Искитимский одномандатный избирательный округ № 137
1. Старостенко Дмитрий Анатольевич, 06.03.1983 г.р.
Новосибирская область –
Барабинский одномандатный избирательный округ № 138
1. Игнатов Виктор Александрович, 15.10.1968 г.р.
Общефедеральная часть списка
Новосибирская область
1. Жуков Александр Дмитриевич, 01.06.1956 г.р.
2. Багрова Наталья Викторовна, 11.03.1973 г.р.
3. Савельев Дмитрий Иванович, 25.05.1971 г.р.
4. Иванинский Олег Иванович, 05.06.1966 г.р.
5. Игнатов Виктор Александрович, 15.10.1968 г.р.
6. Борматов Александр Васильевич, 12.01.1987 г.р.
7. Старостенко Дмитрий Анатольевич, 06.03.1983 г.р.
8. Бороненко Ольга Михайловна, 05.10.1981 г.р.
9. Полтавская Любовь Юрьевна, 15.01.1963 г.р.
10. Баглык Вероника Владимировна, 12.02.1998 г.р.
11. Дорофеев Сергей Борисович, 16.10.1958 г.р.
12. Корчак Андрей Владимирович, 02.01.1967 г.р.
13. Рогачева Наталья Ивановна, 07.07.1971 г.р.
14. Герасёв Алексей Дмитриевич, 01.05.1965 г.р.
15. Кобец Александр Петрович, 09.03.1959 г.р.
16. Пушкарёв Владимир Александрович, 06.07.1984 г.р.
17. Буханистова Нина Александровна, 03.08.1957 г.р.
18. Юртаева Лариса Михайловна, 13.05.1959 г.р.
19. Дворянидова Татьяна Юрьевна, 31.08.1977 г.р.
20. Симонян Михаил Ашотович, 17.10.1985 г.р.
21. Литвинова Светлана Петровна, 01.07.1965 г.р.
22. Нагорнова Олеся Павловна, 16.03.1980 г.р.
23. Раитин Александр Сергеевич, 09.04.1991 г.р.
24. Горлатых Юрий Александрович, 03.12.1961 г.р.
25. Ходырева Александра Андреевна, 11.06.1985 г.р.
26. Игошкина Мария Евгеньевна, 26.02.2000 г.р.
27. Бурденко Дмитрий Николаевич, 23.04.1982 г.р.
28. Быков Юрий Львович, 15.06.1964 г.р.
29. Носков Василий Викторович, 14.07.1993 г.р.
30. Гаврилов Николай Юрьевич, 28.04.1975 г.р.
31. Дорошенко Петр Сергеевич, 04.01.1982 г.р.
32. Белевич Михаил Сергеевич, 10.12.1973 г.р.
33. Иволина Татьяна Михайловна, 10.09.1967 г.р.
34. Канунникова Людмила Владимировна, 10.10.1951 г.р.
35. Курносова Татьяна Егоровна, 07.06.1967 г.р.
36. Фалина Оксана Сергеевна, 14.09.1988 г.р.
37. Свиряков Артем Викторович, 21.05.1986 г.р.
38. Хомяков Дмитрий Петрович, 23.06.1968 г.р.
39. Калашников Олег Владимирович, 11.03.1971 г.р.
40. Зинин Сергей Александрович, 08.12.1961 г.р.
41. Медведев Евгений Анатольевич, 16.05.1985 г.р.
42. Воронцов Юрий Александрович, 05.04.1989 г.р.
43. Булат Александр Викторович, 25.04.1975 г.р.
44. Орёл Алексей Михайлович, 10.03.1972 г.р.
45. Кормачев Сергей Александрович, 27.08.1979 г.р.
46. Линкова Нина Петровна, 16.04.1960 г.р.
47. Иванов Александр Иванович, 25.11.1958 г.р.
48. Науменко Олег Владимирович, 25.03.1968 г.р.
49. Парфенов Юрий Юрьевич, 13.01.1974 г.р.
50. Ванюков Сергей Викторович, 25.12.1967 г.р.
51. Кайшев Янис Михайлович, 25.01.1990 г.р.
52. Лещенко Николай Михайлович, 20.02.1966 г.р.
53. Мироненко Евгений Николаевич, 28.04.1987 г.р.
54. Кузнецов Алексей Петрович, 01.09.1960 г.р.
55. Эдемский Арутюн Рафаэлевич, 12.05.1980 г.р.
56. Селивёрстов Юрий Георгиевич, 12.01.1964 г.р.
57. Наталенко Стасий Николаевич, 08.03.1989 г.р.
58. Максимов Дмитрий Николаевич, 29.06.1974 г.р.
59. Мальцев Роман Владимирович, 09.04.1982 г.р.
60. Лубнин Сергей Юрьевич, 30.12.1991 г.р.
61. Плотников Артём Александрович, 10.11.1984 г.р.
62. Лесневский Юрий Юрьевич, 21.10.1954 г.р.
63. Дерюженко Федор Валерьевич, 29.03.1985 г.р.