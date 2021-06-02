Благоприятные и неблагоприятные посевные дни в июне 2021 года по лунному календарю
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Благоприятные и неблагоприятные посевные дни в июне 2021 года по лунному календарю

11:20:126/2/2021Фото: pixabay
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Посадить ягодные культуры клубнику и землянику благоприятнее всего будет 2-3, 6-8, 12-13, 18-22, 25-26, 29-30 июня.

капуста
Начало и конец месяца - периоды убывающей луны

Первый летний месяц начинается с фазы убывающей луны. Она продлится до новолуния 10 числа, затем молодая луна начнет расти до 23 июня, а затем, после полнолуния 24 июня и до конца месяца снова будет убывать.

Июнь отлично походит для высаживания таких теплолюбивых культур, как огурцы и перцы, а также тыквы и кабачки.

Помидоры, баклажаны и перец благоприятнее всего сажать 2-3, 6-8, 12-13, 21-22, 29-30 июня.

Если вы не смогли посадить картофель в мае по причине плохой погоды, то в июне вполне можно это сделать 2-3, 6-8, 18-20, 25-26, 29-30 июня.

Подросшую рассаду капусты  и теплолюбивые огурчики можно высаживать прямо в грунт 2-3, 6-8, 12-13, 18-22, 29-30 июня.

Новый урожай редиски можно получить, если посеять ее 2-3, 6-8, 25-26, 29-30 июня.

Зелень можно сеять 2-3, 6-8, 12-13, 18-22, 29-30 июня. Укроп можно подсеивать каждые две недели, но не выбирайте для него солнечные участки.

Посадить ягодные культуры клубнику и землянику благоприятнее всего будет 2-3, 6-8, 12-13, 18-22, 25-26, 29-30 июня.

Самыми неблагоприятными датами для посадок и посевов как корнеплодов, так культур, дающих урожай над землей названы 9, 10, 11 и 24 июня. Неблагоприятность этих дат обусловлена новолунием и полнолунием.

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