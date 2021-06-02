Новое заявление о выплате 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет сделала Голикова 2 июня 2021 года

Вице-премьер Татьяна Голикова 2 июня на совещании членов правительства с президентом сообщила Владимиру Путину, что решение о выплатах 10 000 рублей семьям на идущих в первый класс детей скорректировано, и теперь оно касается детей с шести лет.
"Татьяна Алексеевна.... надо будет там скорректировать некоторые вещи в соответствии с теми предложениями, которые вы сделали в ходе доклада. У меня есть некоторые вопросы... Смотрите, в соответствии с тем проектом указа президента, который ваш покорный слуга должен будет подписать, разработан Минтрудом, дети или семьи, у которых дети идут в школу 1 сентября, в этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года. Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Сентябрь", - возразил Путин.
"Мы скорректировали эту позицию, Владимир Владимирович", - ответила вице-премьер, отметив, что проводила совещание по этому поводу.
"Понятно. Хорошо. То есть проект указа придет исправленный, да? Хорошо. Отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет", - одобрил Путин.
Прием заявлений на выплаты 10 тысяч рублей на детей школьного возраста планируется начать с 15 июля. Они будут выделены на 19,5 млн детей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Выплаты начнутся в августе и продолжатся вплоть до конца 2021 года", - сказала она на совещании в среду.
Поручение выплатить семьям с детьми-школьниками по 10 тысяч рублей озвучил президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. Никаких справок людям собирать не придется, достаточно будет заявления, которое можно подать на портале госуслуг, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Итак, выплату в размере 10 000 рублей на ребенка должны получить и те семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет, заявил Путин. Он обратил внимание правительства, что в первоначальном тексте документа возможность получить поддержку в размере 10 тысяч рублей была только для семей, детям в которых 6 лет исполнилось до марта 2021 года.