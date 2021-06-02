Даня Милохин: Блогеры находятся в свободном пространстве и могут снимать что угодно

Даня Милохин выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где ему задавали вопросы о блогерстве.
По мнению тиктокера, в России не должно быть ограничений на высказывание своего мнения или видения того или иного явления. О вмешательстве государства в регулирование блогерства Милохин еще не задумывался. По его мнению, занятия блогеров находятся в свободном пространстве и каждый желающий может снимать все, что ему интересно.
«Никто не может управлять твоим контентом», — добавил он.
С 2014 года в России действует закон о блогерах, который приравнивает их к СМИ и подчиняет тем же правилам - не распространять недостоверную информацию, не призывать к экстремизму, не выражаться нецензурно и т. д.
В Роскомнадзоре предложили трактовку понятия блогерства:
«Если вы создаете сайт, где будут публиковаться изречения от конкретного физического лица, то этот ресурс можно назвать блогером», — поясняли в ведомстве.
Действие понятия распространяется на всех, кто пишет на русском языке для аудитории России, пишет РБК.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что «если конкретный человек имеет влияние на тысячи людей, на десятки тысяч, то в принципе, по сути, мало чем этот блог отличается от СМИ».