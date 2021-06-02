За несостоявшийся отдых в Турции россияне отдали 30 млрд рублей

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что в период с апреля по июнь 2021 года россиянами было запланировано очень много туристических поездок в Турцию.
Около миллиона туристов не поехали в уже оплаченные или забронированные туры после ограничения перелетов между Россией и Турцией. Убыток, который понесли несостоявшиеся туристы, составляет сумму в 30 миллиардов рублей. Решение об ограничении принимал оперативный штаб по критериям Роспотребнадзора, в настоящее время ограничения продлены до 21 июня, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
«Открытие Турции отложили до 21 июня, и вы понимаете, что это решение принимается не Ростуризмом, а оперштабом на основе критериев Роспотребнадзора. Я надеюсь, что позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и, хотя бы к середине курортного сезона, к июлю у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», — сказала Догузова.
После продления ограничений на полеты в Турцию и Танзанию туристический бизнес продолжает нести убытки. Туроператоры не могут продавать путевки и организовывать чартерные рейсы.