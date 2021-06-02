За несостоявшийся отдых в Турции россияне отдали 30 млрд рублей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

За несостоявшийся отдых в Турции россияне отдали 30 млрд рублей

9:47:036/2/2021Фото: Flickr
0

Планировали отдохнуть в апреле, мае и июне 2021 года на турецких курортах свыше 1 млн россиян. Турцию закрыли до 21 июня. Туроператоры несут убытки.

Около миллиона граждан России потеряли деньги из-за ограничения перелетов в Турцию

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что в период с апреля по июнь 2021 года россиянами было запланировано очень много туристических поездок в Турцию.

Около миллиона туристов не поехали в уже оплаченные или забронированные туры после ограничения перелетов между Россией и Турцией. Убыток, который понесли несостоявшиеся туристы, составляет сумму в 30 миллиардов рублей. Решение об ограничении принимал оперативный штаб по критериям Роспотребнадзора, в настоящее время ограничения продлены до 21 июня, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

«Открытие Турции отложили до 21 июня, и вы понимаете, что это решение принимается не Ростуризмом, а оперштабом на основе критериев Роспотребнадзора. Я надеюсь, что позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и, хотя бы к середине курортного сезона, к июлю у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», — сказала Догузова.

После продления ограничений на полеты в Турцию и Танзанию туристический бизнес продолжает нести убытки. Туроператоры не могут продавать путевки и организовывать чартерные рейсы.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
турецкие курортыотмена перелетовпотерянные деньги
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Откроют после 21 июня?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какое популярное удобрение уничтожит весь урожай на даче, рассказали эксперты
    9:36:46 6/2/2021
    Какое популярное удобрение уничтожит весь урожай на даче, рассказали эксперты
    Сколько дней отдыхаем на День России 12 июня 2021 года?
    9:20:03 6/2/2021
    Сколько дней отдыхаем на День России 12 июня 2021 года?
    На обязательную вакцинацию от коронавируса в России отреагировала Матвиенко
    9:10:45 6/2/2021
    На обязательную вакцинацию от коронавируса в России отреагировала Матвиенко
    Даня Милохин: Блогеры находятся в свободном пространстве и могут снимать что угодно
    8:52:55 6/2/2021
    Даня Милохин: Блогеры находятся в свободном пространстве и могут снимать что угодно
    БердскЧетвертый храм в Бердске построят из дерева в микрорайоне Белокаменном
    8:34:32 6/2/2021
    Четвертый храм в Бердске построят из дерева в микрорайоне Белокаменном
    3 июня - Праздник Тела и Крови Христовых открытки красивые от дизайнера и священные поздравления
    8:31:38 6/2/2021
    3 июня - Праздник Тела и Крови Христовых открытки красивые от дизайнера и священные поздравления
    Неповторимые открытки на День святых Елены и Константина от дизайнера на 3 июня
    8:21:33 6/2/2021
    Неповторимые открытки на День святых Елены и Константина от дизайнера на 3 июня
    «Не смогла заснуть»: Страдают от мощнейших магнитных бурь в июне 2021 года россияне
    8:20:18 6/2/2021
    «Не смогла заснуть»: Страдают от мощнейших магнитных бурь в июне 2021 года россияне
    Белые расисты угрожают безопасности США, заявил Байден
    8:14:36 6/2/2021
    Белые расисты угрожают безопасности США, заявил Байден
    БердскНовое заявление о выплате 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет сделала Голикова 2 июня 2021 года
    7:49:14 6/2/2021
    Новое заявление о выплате 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет сделала Голикова 2 июня 2021 года