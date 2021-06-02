"Кто предал? Фамилии, имена": Виновных в распаде СССР ищет спикер Госдумы

На пленарном заседании Государственной думы 2 июня председатель Вячеслав Володин предложил дать оценку причинам распада СССР. Он отметил, что сделать это нужно как можно раньше.
«Кто предал? Фамилии, имена. Покажите секретарей обкомов, которые бедствуют на пенсии, райкомов, секретарей райкомов комсомола, которые стали потом владельцами нефтяных компаний», — указал Володин.
По прошествии 30 лет после распада Советского Союза пришло понимание, что потеряно десять лет развития страны. На прекращение конфликтов и выплату долгов, собирание земель ушли все пройденные годы, что не помешало стране развиваться и двигаться вперед, пишут на сайте Государственной думы РФ.
«Мы прошли с вами очень непростой путь становления новой России. Политическая система: посмотрите, насколько она отличается от других. В мире при таких трансформациях отвергают все то, что было, и создают то, что угодно. Пример – Украина. Нам нельзя разрушать страну, что было уже дважды в истории: в 1917 году и в 1991 году. И за первое, и второе должны нести ответственность те, кто в погоне за личной властью не думал о стране и людях», — сказал Вячеслав Володин.