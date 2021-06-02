Какое популярное удобрение уничтожит весь урожай на даче, рассказали эксперты

Опытные огородники рассказали, какое удобрение, используемое повсеместно дачниками, может погубить весь урожай на грядках.
Бывалые дачники рассказали, что на огороде не следует использовать соду, о пользе которой в последнее время появилось много информации в том числе в соцсетях и различных чатах. Эксперты предупреждают: использование этого простого и дешевого средства больше навредит огороду.
Речь идет о любом виде соды — пищевой, каустической, кальцинированной — ни одна из них не сможет дать дачнику того, чего он в первую очередь хочет получить с грядок.
Как утверждают ученые, натрий, содержащийся в соде, не дает растениям возможности подпитаться азотом, кальцием, калием и фосфором. А без этих важных элементов растения погубят вредители. И тогда не ждите хорошего урожая.
Для почвы сода также только навредит, поскольку меняется структура земли и снижается плодородные свойства грунта.