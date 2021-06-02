Мэр Бердска Шестернин выслушал жалобы жителей на благоустройство дворов и приказал до 1 июля завершить все работы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мэр Бердска Шестернин выслушал жалобы жителей на благоустройство дворов и приказал до 1 июля завершить все работы

10:10:546/2/2021Фото: berdsk.nso.ru
0

Глава города поручил сформировать список недобросовестных проектировщиков, которые работают в кабинетах, не выходя на место, что приводит к проблем при благоустройстве дворов.

При проверке дворов мэром везде присутствовали жители

Мэр Бердска Евгений Шестернин проверил благоустройство придомовых территорий. Об этом 2 июня сообщили в пресс-центре мэрии.

Глава города, представители УЖКХ и общественная комиссия осмотрели благоустройство придомовых территорий, которое проходит в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Комиссия проверила благоустройство территории по нескольким адресам: у. Комсомольская, 17, микрорайон Северный, 5, Микрорайон, 3, 48 и 70. На каждой площадке, где прошел контроль строительных работ, присутствовали жители дома, депутаты и представители подрядных организаций. ⠀

Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома №17 на Комсомольской вызвало у комиссии много вопросов. Работы были приостановлены из-за наличия сетей, принадлежащих собственнику соседнего здания. Из-за этого в проект внесли изменения по размещению парковок. Кроме того, обсудили изменение конструкции покрытия, чтобы расширить парковочную площадку. Шестернин настоятельно рекомендовал не менять утвержденный проект, так как на него выделяют федеральные средства. ⠀

В остальных осмотренных дворах критических замечаний не последовало. Но все жители жаловались на слишком затянувшиеся строительные работы. Мэр поручил до 1 июля закончить все работы, и начать с асфальтирования тротуаров для удобства передвижения местных жителей.  Евгений Шестернин поручил сформировать список недобросовестных проектировщиков, которые работают в кабинетах, не выходя на место, что приводит к проблем при благоустройстве дворов.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
нацпроектжалобы жителейблагоустройство дворовизменение конструкцииобщественная комиссия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

В вашем дворе благоустроенный двор?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскМэр Бердска Шестернин выслушал жалобы жителей на благоустройство дворов и приказал до 1 июля завершить все работы
    10:10:54 6/2/2021
    Мэр Бердска Шестернин выслушал жалобы жителей на благоустройство дворов и приказал до 1 июля завершить все работы
    За несостоявшийся отдых в Турции россияне отдали 30 млрд рублей
    9:47:03 6/2/2021
    За несостоявшийся отдых в Турции россияне отдали 30 млрд рублей
    Какое популярное удобрение уничтожит весь урожай на даче, рассказали эксперты
    9:36:46 6/2/2021
    Какое популярное удобрение уничтожит весь урожай на даче, рассказали эксперты
    Сколько дней отдыхаем на День России 12 июня 2021 года?
    9:20:03 6/2/2021
    Сколько дней отдыхаем на День России 12 июня 2021 года?
    На обязательную вакцинацию от коронавируса в России отреагировала Матвиенко
    9:10:45 6/2/2021
    На обязательную вакцинацию от коронавируса в России отреагировала Матвиенко
    Даня Милохин: Блогеры находятся в свободном пространстве и могут снимать что угодно
    8:52:55 6/2/2021
    Даня Милохин: Блогеры находятся в свободном пространстве и могут снимать что угодно
    БердскЧетвертый храм в Бердске построят из дерева в микрорайоне Белокаменном
    8:34:32 6/2/2021
    Четвертый храм в Бердске построят из дерева в микрорайоне Белокаменном
    3 июня - Праздник Тела и Крови Христовых открытки красивые от дизайнера и священные поздравления
    8:31:38 6/2/2021
    3 июня - Праздник Тела и Крови Христовых открытки красивые от дизайнера и священные поздравления
    Неповторимые открытки на День святых Елены и Константина от дизайнера на 3 июня
    8:21:33 6/2/2021
    Неповторимые открытки на День святых Елены и Константина от дизайнера на 3 июня
    «Не смогла заснуть»: Страдают от мощнейших магнитных бурь в июне 2021 года россияне
    8:20:18 6/2/2021
    «Не смогла заснуть»: Страдают от мощнейших магнитных бурь в июне 2021 года россияне