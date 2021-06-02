Мэр Бердска Шестернин выслушал жалобы жителей на благоустройство дворов и приказал до 1 июля завершить все работы

Мэр Бердска Евгений Шестернин проверил благоустройство придомовых территорий. Об этом 2 июня сообщили в пресс-центре мэрии.
Глава города, представители УЖКХ и общественная комиссия осмотрели благоустройство придомовых территорий, которое проходит в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Комиссия проверила благоустройство территории по нескольким адресам: у. Комсомольская, 17, микрорайон Северный, 5, Микрорайон, 3, 48 и 70. На каждой площадке, где прошел контроль строительных работ, присутствовали жители дома, депутаты и представители подрядных организаций. ⠀
Благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома №17 на Комсомольской вызвало у комиссии много вопросов. Работы были приостановлены из-за наличия сетей, принадлежащих собственнику соседнего здания. Из-за этого в проект внесли изменения по размещению парковок. Кроме того, обсудили изменение конструкции покрытия, чтобы расширить парковочную площадку. Шестернин настоятельно рекомендовал не менять утвержденный проект, так как на него выделяют федеральные средства. ⠀
В остальных осмотренных дворах критических замечаний не последовало. Но все жители жаловались на слишком затянувшиеся строительные работы. Мэр поручил до 1 июля закончить все работы, и начать с асфальтирования тротуаров для удобства передвижения местных жителей. Евгений Шестернин поручил сформировать список недобросовестных проектировщиков, которые работают в кабинетах, не выходя на место, что приводит к проблем при благоустройстве дворов.