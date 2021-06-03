Католический праздник Тела и Крови Христовых 3 июня 2021: открытки и поздравления
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Католический праздник Тела и Крови Христовых 3 июня 2021: открытки и поздравления

5:05:426/3/2021Фото: pixabay.com
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Праздник посвящен святому таинству Евхаристии или причащению.

Праздник Тела и Крови Христовых

Мы все дети Бога на этой земле,
Сегодня я шлю поздравления тебе,
В праздник этот неспроста,
Сегодня день Крови и Тела Христа!
Я в молитвах своих тебя помяну,
И здоровья и радости тебе порошу,
Чтоб жилось тебе мирно на этой земле,
Чтобы была подарено счастье тебе!

Праздник Тела и Крови Христовых

С праздником, одним из самых важных,
Его знает католик ревностный каждый,
И я вам шлю поздравления неспроста,
Сегодня праздник Крови и Тела Христа!
Время настало для молитвенного воздаяния,
Для слова католического праведного,
Для хороших дел, для правильных дорог,
Пусть во всем вам всегда помогает Бог.

Праздник Тела и Крови Христовых

Праздник Тела и Крови Христовых,
Для католиков совершенно не новый,
Это праздник традиций славных,
В иерархии церкви – один из главных!
Отправляю вам свои приветы,
Исполняйте Бога всегда вы заветы,
Живите в мире, счастье, смирении,
И получите от небес вознаграждение!

Праздник Тела и Крови Христовых

Источник: pozdravik.ru

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