Католический праздник Тела и Крови Христовых 3 июня 2021: открытки и поздравления

Мы все дети Бога на этой земле,
Сегодня я шлю поздравления тебе,
В праздник этот неспроста,
Сегодня день Крови и Тела Христа!
Я в молитвах своих тебя помяну,
И здоровья и радости тебе порошу,
Чтоб жилось тебе мирно на этой земле,
Чтобы была подарено счастье тебе!
С праздником, одним из самых важных,
Его знает католик ревностный каждый,
И я вам шлю поздравления неспроста,
Сегодня праздник Крови и Тела Христа!
Время настало для молитвенного воздаяния,
Для слова католического праведного,
Для хороших дел, для правильных дорог,
Пусть во всем вам всегда помогает Бог.
Праздник Тела и Крови Христовых,
Для католиков совершенно не новый,
Это праздник традиций славных,
В иерархии церкви – один из главных!
Отправляю вам свои приветы,
Исполняйте Бога всегда вы заветы,
Живите в мире, счастье, смирении,
И получите от небес вознаграждение!
Источник: pozdravik.ru