Где срочно взять практически деньги без отказа и без многоуровневой проверки?

Во время пандемии коронавируса спрос на микрозаймы достиг своего максимума. Сейчас примерно каждый пятый россиянин имеет долг перед кредитной организацией такого типа. О том, где можно быстро взять деньги - в нашем материале.
Во время пандемии COVID-19 многие потеряли работу, снизилась покупательская способность, кредиты стали выдавать реже и на более строгих условиях. Именно поэтому вырос спрос на микрозаймы: такие компании выдают деньги практически сразу, даже при плохой кредитной истории. Некоторые подобного кредитные организации работают параллельно на то, чтобы улучшить кредитную историю человека, который просрочил платежи, потому что восстановить ее довольно сложно. В основном, такие организации требуют только основную информацию: имя, фамилию, отчество, дату рождения, данные паспорта, сведения о месте работы, размере заработной платы и контактные номера близких люди, в случае, если человек просрочил кредит.
В интернете подобных компаний не менее двадцати и в каждой примерно одинаковые условия выдачи займа. Как только человек регистрируется, ему доступен денежный минимум. Например, 2000 рублей. Если займ был взят и вернут вовремя, сумма, которую можно занять, увеличивается. Грубо говоря, чем больше микрозаймов взято, тем выше сумма доступна, но важно платить ее в срок. Займ можно взять на один день, неделю и даже месяц. Во многих кредитных организациях за каждый день сверху начисляется один процент, поэтому можно вернуть займ раньше и заплатить меньше. В некоторых компаниях такой опции нет, поэтому даже если вернуть сумму заранее, она будет фиксированной. Кроме этого, если брать деньги на долгий срок, то у некоторых компаний берется процент за транзакцию, и он совсем не маленький. Например, если вы взяли на 30 дней 12 000 рублей, то с учетом процента и комиссии, придется вернуть почти 17 тысяч.
Когда деньги нужны срочно, то их можно получить в течении 10 минут, но очень важно соблюдать все условия и возвращать средства вовремя. Кроме этого, во многих микрокредитных организациях в сумму займа включают комиссию и другие опции, поэтому при оформлении нужно проверять стоит ли галочка на страховании или нет. Иначе придётся потратить больше денег. Онлайн-платформы, где можно взять деньги почти без отказа в течение 10 минут:
Екапуста;
MoneyMan;
Займер;
Credit7;
Webbankir;
Вебзайм и так далее.
Полный список можно посмотреть здесь. Важно использовать только проверенные компании с высоким рейтингом и положительными отзывами, потому что иначе можно нарваться на мошенников. Нельзя просрочивать кредиты - это грозит двойными процентами и долговой ямой.