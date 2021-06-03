С Днём велосипеда открытки самые быстрые и чудесные поздравления 3 июня
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С Днём велосипеда открытки самые быстрые и чудесные поздравления 3 июня

3:03:416/3/2021Фото: pixabay.com
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Трудно переоценить значение велосипеда в современном мире – простого, доступного, надежного, чистого и экологически безопасного средства передвижения.

Всемирный день велосипеда

Крути педали и смело рули навстречу счастью. Желаю здоровья и неутомимых сил, добрых дорог и вдохновляющих пейзажей, уверенного ритма сердца и бескрайних просторов радости души. Пусть ни твой характер, ни твой велосипед никогда не ломаются!

Всемирный день велосипеда

Крути педали, лети навстречу солнцу и мечте, будь счастлив и доволен жизнью. С праздником, велосипедист. Желаю широких просторов успеха и больших дорог для поисков себя, желаю чудесной погоды для велопоездок и радостных праздников для твоей души. Удачи тебе, крепкого здоровья и летом, и зимой, настойчивости и упорства, невероятных сил и рвения к мечтам.

Всемирный день велосипеда

Целеустремлённого и активного велосипедиста поздравляю с праздником. Желаю, чтобы педали крутились без труда и усталости, желаю блестящих перспектив и ясных горизонтов жизни, желаю неимоверной скорости и оптимизма, незабываемых впечатлений, доброго здоровья и счастья.

Всемирный день велосипеда

Бодрого и доброго велосипедиста поздравляю с праздником. Хочу пожелать несомненных успехов, ровных дорог, прекрасных жизненных перспектив, верных друзей, искреннего счастья, крепкой любви, великолепного здоровья и удачи.

Всемирный день велосипеда

Источник: pozdravok.ru

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