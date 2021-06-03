Уникальные открытки с Днём крановщика 4 июня и поздравления своими словами в прозе
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Уникальные открытки с Днём крановщика 4 июня и поздравления своими словами в прозе

6:20:076/3/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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4 июня свой профессиональный праздник, пока неофициально, отмечают крановщики, или машинисты крана – люди, без чьей работы невозможно себе представить ни одну стройку, ни один завод, ни один порт.

День крановщика

Грузы вверх, грузы вниз, а курс по жизни — только вперёд! Поздравляю с Днём крановщика и от души желаю крепких сил, крепкого здоровья, крепкой рабочей техники, крепких рук в деле! Пусть работа проходит легко и весело, пусть жизнь идёт чередом счастливых событий. Желаю всегда быть на высоте и добиваться желаемых вершин!

День крановщика

Хладнокровного и смелого крановщика поздравляем с профессиональным праздником! Желаем достигать неведанных высот, быть смелым и ответственным, аккуратным и бесстрашным, а еще спокойным и уравновешенным!

День крановщика

Поздравляю с Днём крановщика. Желаю чувствовать себя королём на троне за управлением крана, желаю смело, активно и ловко выполнять все поставленные задачи в работе! Желаю безопасной деятельности и всегда с успехом, желаю нескучной жизни и постоянно с верной удачей!

День крановщика

Поздравляю с Днём крановщика. Желаю ловко поднимать и опускать любые грузы, желаю самому уверенно подниматься по ступеням жизни. Пусть в работе не будет аварий и помех, пусть в окружении не будет скучных и глупых людей, пусть для счастья хватает гениальных и простых идей. Желаю здоровья и силы, удачи и безупречного мастерства!

День крановщика

Источник: pozdravok.ru

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