Уникальные открытки с Днём крановщика 4 июня и поздравления своими словами в прозе

Грузы вверх, грузы вниз, а курс по жизни — только вперёд! Поздравляю с Днём крановщика и от души желаю крепких сил, крепкого здоровья, крепкой рабочей техники, крепких рук в деле! Пусть работа проходит легко и весело, пусть жизнь идёт чередом счастливых событий. Желаю всегда быть на высоте и добиваться желаемых вершин!
Хладнокровного и смелого крановщика поздравляем с профессиональным праздником! Желаем достигать неведанных высот, быть смелым и ответственным, аккуратным и бесстрашным, а еще спокойным и уравновешенным!
Поздравляю с Днём крановщика. Желаю чувствовать себя королём на троне за управлением крана, желаю смело, активно и ловко выполнять все поставленные задачи в работе! Желаю безопасной деятельности и всегда с успехом, желаю нескучной жизни и постоянно с верной удачей!
Поздравляю с Днём крановщика. Желаю ловко поднимать и опускать любые грузы, желаю самому уверенно подниматься по ступеням жизни. Пусть в работе не будет аварий и помех, пусть в окружении не будет скучных и глупых людей, пусть для счастья хватает гениальных и простых идей. Желаю здоровья и силы, удачи и безупречного мастерства!
Источник: pozdravok.ru