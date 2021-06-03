С Днём Владимирской иконы Божией Матери: христианские открытки и искренние поздравления

Прекрасный праздник – День Владимирской иконы,
Мы преданно храним дань предания старины,
Перед иконой совершались многие обряды,
Молились о помиловании Русской земли.
Мы желаем всем удачи, счастья,
Пусть минуют вас ненастья,
Пускай молитва во всём помогает,
Пусть доверие, надежда вас не покидают.
Многие торжественные акты России,
Перед иконою Владимирской свершались,
Присягу на верность родине,
Многие мужи Иконе чудотворной давали.
Сегодня праздник, день иконы, поздравляем,
Удачи, радости и счастья от души желаем,
Пускай минуют вас тревоги,
Пусть будет светлою жизни дорога.
Избрание российских патриархов,
Перед военными походами молитва,
К Владимирской иконе обращайтесь,
И чудо обязательно свершится.
Сегодня светлый праздник, день иконы,
Примите поздравленья от души,
Пусть будет жизнь красивой и счастливой,
Пусть непременно сбудутся мечты.
Владимирская икона имеет магическую силу,
О прощении согрешивших к ней молились,
В былые времена молитва о снятии душевных оков,
И избавления от нашествия врагов.
Пусть вам солнце ласково сияет,
Пусть будет благосклонною судьба,
С днём Владимирской иконы поздравляем,
Всех благ желаем, счастья и добра.
Источник: otkritki2.ru, pozdravik.ru