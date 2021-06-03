С праздником Владимирской иконы Божией Матери 3 июня: открытки и поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С праздником Владимирской иконы Божией Матери 3 июня: открытки и поздравления

10:20:486/3/2021Фото: otkritki2.ru
0

Эта икона является чудотворной и одной из самых любимых в народе - она помогает всем.

Праздник Владимирской иконы Божией Матери

Владимирская икона, икона Богородицы,
Просвещает она, и от недугов избавляет,
Написана евангелистом Лукою,
Не зря ее называют чудотворною такою.
Сегодня день Иконы, поздравляем,
Мира, счастья и добра всем желаем,
Пускай молитва вам всегда помогает,
Пусть Господь вас от бед и зла оберегает.

Праздник Владимирской иконы Божией Матери

Сегодня праздник – День Владимирской иконы,
Мы просим у неё благословенья,
Чтобы здоровье множилось всегда,
Чтоб жизнь дарила только вдохновенье.
Пусть все мечты, как в детстве сбываются,
Пускай удача улыбается,
Пусть будет благосклонною к тебе судьба,
Господь пусть бережёт от бед и зла.

Праздник Владимирской иконы Божией Матери

Пред Владимирской иконой мы помолимся,
Благословения попросим и добра,
Светлый праздник пусть желания исполнит,
Пусть щедро одарит вас судьба.
Желаем радости и счастья,
Пусть вас миную все ненастья,
Пускай молитвы вам всегда помогают,
Пусть добрые друзья надёжно окружают.

Праздник Владимирской иконы Божией Матери


Источник: otkritki2.ru, pozdravik.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиПраздник Владимирской иконы Божией Матери
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    С праздником Владимирской иконы Божией Матери 3 июня: открытки и поздравления
    10:20:48 6/3/2021
    С праздником Владимирской иконы Божией Матери 3 июня: открытки и поздравления
    Гороскоп на 4 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:41 6/3/2021
    Гороскоп на 4 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    В Новосибирске прохожие ударили ножом в спину мужчине в ночь на 3 июня 2021
    10:13:17 6/3/2021
    В Новосибирске прохожие ударили ножом в спину мужчине в ночь на 3 июня 2021
    Более 111 тысяч жителей региона выбрали общественные пространства для благоустройства в 2022 году
    9:53:38 6/3/2021
    Более 111 тысяч жителей региона выбрали общественные пространства для благоустройства в 2022 году
    В Египте погибла россиянка после столкновения легковушки с туристическим автобусом
    9:43:27 6/3/2021
    В Египте погибла россиянка после столкновения легковушки с туристическим автобусом
    В Китае назвали способ «погубить» Россию
    9:26:37 6/3/2021
    В Китае назвали способ «погубить» Россию
    Календарь дачника на 3 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:45 6/3/2021
    Календарь дачника на 3 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    БердскКогда снова сядет на скамью подсудимых обвиняемый в убийстве пенсионерки в парке Бердска Алексей Панарин: Он исполнил танец смерти на Галине Сырмолотовой
    9:15:03 6/3/2021
    Когда снова сядет на скамью подсудимых обвиняемый в убийстве пенсионерки в парке Бердска Алексей Панарин: Он исполнил танец смерти на Галине Сырмолотовой
    Полицейского избили за место на парковке в Подмосковье
    9:09:36 6/3/2021
    Полицейского избили за место на парковке в Подмосковье
    Какой сегодня церковный праздник 3 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:11 6/3/2021
    Какой сегодня церковный праздник 3 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?