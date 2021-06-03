С праздником Владимирской иконы Божией Матери 3 июня: открытки и поздравления

Владимирская икона, икона Богородицы,
Просвещает она, и от недугов избавляет,
Написана евангелистом Лукою,
Не зря ее называют чудотворною такою.
Сегодня день Иконы, поздравляем,
Мира, счастья и добра всем желаем,
Пускай молитва вам всегда помогает,
Пусть Господь вас от бед и зла оберегает.
Сегодня праздник – День Владимирской иконы,
Мы просим у неё благословенья,
Чтобы здоровье множилось всегда,
Чтоб жизнь дарила только вдохновенье.
Пусть все мечты, как в детстве сбываются,
Пускай удача улыбается,
Пусть будет благосклонною к тебе судьба,
Господь пусть бережёт от бед и зла.
Пред Владимирской иконой мы помолимся,
Благословения попросим и добра,
Светлый праздник пусть желания исполнит,
Пусть щедро одарит вас судьба.
Желаем радости и счастья,
Пусть вас миную все ненастья,
Пускай молитвы вам всегда помогают,
Пусть добрые друзья надёжно окружают.
Источник: otkritki2.ru, pozdravik.ru