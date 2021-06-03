4 июня - День объятий с кошками: Неповторимые дизайнерские открытки и поздравления

Всех усатых, полосатых
И пушистых и лохматых,
Кошек, кошечек, котов
Поздравляем с классным днем.
Пусть они мурлычут мирно,
Спят в укромном месте смирно,
Радость и покой несут,
Создают в семье уют.
Лечат пусть они от скуки,
Сами прыгают на руки,
Будут ласковы, послушны
И к обоям равнодушны.
Всемирный день кошек сегодня, вот так!
И это для многих совсем не пустяк.
В день кошек хочу, чтоб они не болели,
Чтоб радостным блеском глаза их горели.
Пусть громко мурлычут и дарят покой,
Всегда пусть находят дорогу домой.
Приносят нам кошки тепло и уют,
Пускай же они в каждом доме живут!
Кошки дарят радость нам,
И по лапам, по усам
Можно верность их узнать,
Кошек надо уважать!
В этот день желаю всем
С кошками не знать проблем,
Лаской кошек наслаждаться,
Их красою восхищаться!
Промяукаю сегодня
Вам свои я поздравления,
Завести красотку-кошку —
Это мудрое решение.
Пусть пушистая принцесса,
Стресс урчанием вам снимает
Своей силой и свободой
На свершения вдохновляет.
Вам в День кошек я желаю
Теплых отношений с кошкой,
И царапает пусть вас
Она только понарошку.
Источник: pozdravok.ru