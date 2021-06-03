4 июня - День объятий с кошками: Неповторимые дизайнерские открытки и поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

4 июня - День объятий с кошками: Неповторимые дизайнерские открытки и поздравления

10:20:446/3/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

В этот день принято дарить любовь своему коту и обнять его хоть разок — даже если он не очень этим доволен. Впрочем, некоторые коты охотно обнимаются с человеком.

День объятий с кошками

Всех усатых, полосатых
И пушистых и лохматых,
Кошек, кошечек, котов
Поздравляем с классным днем.

Пусть они мурлычут мирно,
Спят в укромном месте смирно,
Радость и покой несут,
Создают в семье уют.

Лечат пусть они от скуки,
Сами прыгают на руки,
Будут ласковы, послушны
И к обоям равнодушны.

День объятий с кошками

Всемирный день кошек сегодня, вот так!
И это для многих совсем не пустяк.
В день кошек хочу, чтоб они не болели,
Чтоб радостным блеском глаза их горели.

Пусть громко мурлычут и дарят покой,
Всегда пусть находят дорогу домой.
Приносят нам кошки тепло и уют,
Пускай же они в каждом доме живут!

День объятий с кошками

Кошки дарят радость нам,
И по лапам, по усам
Можно верность их узнать,
Кошек надо уважать!

В этот день желаю всем
С кошками не знать проблем,
Лаской кошек наслаждаться,
Их красою восхищаться!

День объятий с кошками

Промяукаю сегодня
Вам свои я поздравления,
Завести красотку-кошку —
Это мудрое решение.

Пусть пушистая принцесса,
Стресс урчанием вам снимает
Своей силой и свободой
На свершения вдохновляет.

Вам в День кошек я желаю
Теплых отношений с кошкой,
И царапает пусть вас
Она только понарошку.

День объятий с кошками

Источник: pozdravok.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень объятий с кошками
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть котик?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    4 июня - День объятий с кошками: Неповторимые дизайнерские открытки и поздравления
    10:20:44 6/3/2021
    4 июня - День объятий с кошками: Неповторимые дизайнерские открытки и поздравления
    Исчезающие и тихие сообщения запустили во ВКонтакте
    10:02:23 6/3/2021
    Исчезающие и тихие сообщения запустили во ВКонтакте
    Черенок розы дал отросток: что делать дальше, чтобы вырастить розовый куст?
    9:40:46 6/3/2021
    Черенок розы дал отросток: что делать дальше, чтобы вырастить розовый куст?
    Категорически против переименования площади Свердлова высказался мэр Новосибирска Локоть
    9:32:35 6/3/2021
    Категорически против переименования площади Свердлова высказался мэр Новосибирска Локоть
    Расправа: Избили девочку пятеро подростков после конфликта на пляже. СК готовит проверку в Новосибирске
    9:18:52 6/3/2021
    Расправа: Избили девочку пятеро подростков после конфликта на пляже. СК готовит проверку в Новосибирске
    Моргенштерн заплатит штраф 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
    9:02:40 6/3/2021
    Моргенштерн заплатит штраф 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
    Зюганов обвинил в манипуляциях на выборах. Песков посчитал эти слова оскорбительными
    8:46:29 6/3/2021
    Зюганов обвинил в манипуляциях на выборах. Песков посчитал эти слова оскорбительными
    БердскОплаты электроэнергии через "Почту России" больше не существует в Бердске: Слишком дорого для "Новосибирскэнергосбыта"
    8:25:30 6/3/2021
    Оплаты электроэнергии через "Почту России" больше не существует в Бердске: Слишком дорого для "Новосибирскэнергосбыта"
    Василисков день 4 июня: что категорически запрещено сегодня делать?
    8:20:35 6/3/2021
    Василисков день 4 июня: что категорически запрещено сегодня делать?
    Где поставить прививку от коронавируса во время шопинга: Список ТЦ Новосибирска
    7:43:19 6/3/2021
    Где поставить прививку от коронавируса во время шопинга: Список ТЦ Новосибирска