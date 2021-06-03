Как спасти брак, лишенный привязанностей?

Никакая привязанность не может быть одной из первых вещей, которые могут возникнуть в отношениях после того, как вы поженитесь и родите детей.
Наряду со многими другими стрессовыми факторами жизни пары слишком часто замыкаются в себе и забывают, как важно регулярно нежно прикасаться к партнеру.
Сотни пар рассказали мне, как привязанность, которую они проявляли друг к другу, перешла на то, чтобы проводить время со своими детьми. И, конечно же, пары без детей тоже испытывают недостаток привязанности в браке, пишет yourtango.com.
Физическая привязанность для многих людей - это то, что отличает романтические отношения или брак от отношений, которые у вас есть с кем-либо еще.
Особенно прямо сейчас, из-за социальной изоляции, стресса и беспокойства по поводу COVID-19 в прошлом году, многие люди молча страдают (или, честно говоря, яростно споря) от лишения прикосновений .
Что такое лишение прикосновения или отсутствие привязанности?Лишение прикосновений, также известное как голодание на ощупь или кожный голод, - это реальное состояние, которое испытывают люди, когда они практически не получают прикосновений от других.
Отсутствие привязанности - это нарушение ваших отношений, когда физическая привязанность уже не так сильна и не так желательна, как раньше.
Профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли Дахер Келтнер объясняет: «Прикосновение - это фундаментальный язык общения ... Правильный тип дружеского прикосновения - например, объятие вашего партнера или взятие руки на руки с дорогим другом - успокаивает вашу реакцию на стресс. . <Позитивное> прикосновение активирует большой пучок нервов в вашем теле, что улучшает вашу иммунную систему, регулирует пищеварение и помогает вам хорошо спать. Это также активирует части вашего мозга, которые помогают вам сочувствовать ».
Что не вызывает привязанности в отношениях?Иногда люди испытывают изменения в своем эмоциональном здоровье или у них развиваются проблемы с психическим здоровьем, такие как депрессия, тревога или посттравматическое стрессовое расстройство, из-за чего они не демонстрируют в своих отношениях столько привязанности, сколько раньше, или не проявляют вовсе.
Когда в ваших отношениях нет привязанности и вы жаждете ее прямо сейчас, вы, вероятно, чувствуете себя одиноким и хотите, чтобы вас обнимали, целовали или трогали другими способами, вы не одиноки.
Если отношения строятся на привязанности, а затем происходит их внезапная потеря, шансы на то, что отношения сохранятся в долгосрочной перспективе, невелики.
Привязанность в отношениях необходима, потому что она помогает романтическим партнерам сблизиться и почувствовать себя ближе друг к другу через интимную близость. Прикосновение и привязанность так важны для поддержания здоровых отношений.
Вы можете чувствовать себя одиноким, игнорируемым, неважным и нелюбимым, видеть в своем муже или жене отстраненность, холодность, эгоизм и / или интерес только к детям.
Отсутствие привязанности в отношениях может нанести серьезный ущерб и может быть признаком того, что вы и ваш партнер расстались. Если это происходит в ваших отношениях прямо сейчас, читайте дальше, я расскажу, что работает, а что нет, когда дело доходит до спасения брака от отсутствия привязанности.
Консультанты по браку или друзья из лучших побуждений могут посоветовать вам серьезно поговорить с супругом о том, как вас беспокоит отсутствие привязанности в ваших отношениях.
Этот совет по отношениям предполагает, что ваш супруг не знал, что вы любите привязанность, или внезапно забыл! Или, может быть, они не осознавали или не замечали, что не проявляют к вам привязанности.
Что означает, когда ваша жена не проявляет привязанности? Это может означать, что ваша жена переживает изменения в своем психическом здоровье или в ваших отношениях есть нерешенная проблема. Но сказать мужу или жене, чтобы они были более нежными, никогда не сработает. Возможно, вы уже знаете это, попробовав это в своих отношениях. Во всяком случае, это может увести вашего мужа или жену еще дальше.
Если вы страдаете от недостатка прикосновений в браке, вот 3 способа справиться с отсутствием привязанности, пока не стало слишком поздно.
1. Прекратите поднимать эту тему.Если говорить об этом, даже время от времени, ваш муж или жена не изменится. Хотя многие консультанты по взаимоотношениям могут посоветовать вам прямо сказать своему супругу: «Вы недостаточно ласковы», не имеет значения, просите ли вы, требуете или шутите, говоря, что это практически никогда не сработает в долгосрочной перспективе (и это неприятно слышать, если на то пошло).
Конечно, ваш муж или жена могут приложить усилия, когда вы их впервые попросите, но если вы когда-либо просили ласки и получали ее только по требованию, вы знаете, о чем я говорю, когда говорю, что это ужасно . Когда-то я чувствовала себя еще более одинокой, когда мой парень обнимал или целовал меня только потому, что я его заставляла.
Вы хотите, чтобы ваш супруг был ласковым по отношению к вам и прикасался к вам, потому что он этого хочет. Это похоже на то, когда член семьи настаивает на том, чтобы вы его обняли или поцеловали в щеку, когда вы действительно, очень этого не хотите. Это кажется вынужденным.
Если вас расстраивает отсутствие любви со стороны мужа или жены, вы действительно хотите, чтобы вас трогали и желали. Приказывая им ласку, вы можете заметить, насколько неохотно ваш муж или жена проявляют к вам нежность. И когда замечаешь это, становится больно - очень.
Когда у меня были отношения, о которых я упоминал выше, я задавал себе ужасные вопросы вроде: «Что со мной не так?» и " Почему я так нуждаюсь? "
Просить о любви - это ужасно, даже если они подчиняются, поэтому я просто советую: не делайте этого. Это вредит вам и отталкивает вашего партнера еще дальше.
Перестаньте прислушиваться к советам, которые говорят вам жаловаться, и вместо этого рассматривайте их отсутствие привязанности как признак того, что, возможно, они тоже не чувствуют себя любимыми вами.
Даже если вы проявляете к ним нежность, физическая привязанность может не входить в их список способов, которыми они чувствуют себя любимыми. Возможно, им нужна поддержка в других сферах, и они предпочитают, чтобы любовь проявлялась по-другому.
Они также могут сопротивляться чувству контроля. Вместо того, чтобы говорить им, что делать, или расстраиваться из-за того, что вы не можете контролировать (их поведение), практикуйтесь делать то, что делает их счастливыми, и проявлять любовь так, как они предпочитают ее получать. например, посредством слов признательности, уважения, пространства, акта служения, вдумчивых жестов или подарков.
2. Избегайте ловушки любви и отсутствия секса.Дэн (имя изменено для защиты конфиденциальности) сказал мне, что они с женой занимались сексом не так часто, как ему хотелось бы - фактически, почти совсем - и он был разочарован этим. Он жаловался, что его жена никогда не в настроении и что после того, как ему так часто отказывают, он больше не пытается заинтересовать ее.
«Я вообще перестал пытаться», - сказал он. «Было тяжело переносить постоянные отказы».
Когда я разговаривал с Лизой, его женой, она сказала, что ей надоело отсутствие любви, которую она чувствовала от него.
«Единственный раз, когда он целует или обнимает меня, - это когда он хочет заняться сексом», - объяснила она. "Он подойдет ко мне за спиной, когда я буду мыть посуду или смотреть свое любимое телешоу, и будет ожидать, что я буду любящим после того, как он весь день игнорировал меня. К тому времени я устал и сыт по горло, так что нет никакой возможности Я становлюсь интимным ".
Этот пример настолько распространен, что в моей практике он встречается почти еженедельно. Один партнер хочет секса, но не получает его, поэтому не чувствует себя ласковым. Другой хочет привязанности и близости, но не получает этого, поэтому не хочет заниматься сексом. Это превращается в порочный круг, в котором никто не чувствует себя удовлетворенным или близким к другому.
Чтобы его нарушить, одному (или, в идеале, обоим) нужно сначала дать другому то, что они хотят. Когда так поступают пары, их отношения меняются.
3. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать: на себе и собственном счастье.В отношениях мы никогда не можем контролировать то, как кто-то действует, как бы нам этого ни хотелось. Контролирующее поведение ведет к дистанции, сопротивлению и отключению.
Вместо этого, если вы сосредоточитесь на том, чтобы быть счастливым, спокойным и веселым, флирт и привязанность, скорее всего, последуют за вами.
Часто, когда мужчины или женщины признаются мне, что они знают, что не проявляли нежности к своему супругу, это потому, что они находятся в стрессе, переживают какую-то потерю, обеспокоены отношениями или беспокоятся о будущем.
Вместо того, чтобы просить своего супруга измениться, поддержите его и постарайтесь вдохновить его, оставаясь любящим, счастливым, полным энергии и зажечь себя.
Став более сосредоточенным на собственном счастье и заботе о себе, вы станете более привлекательными, поскольку дадите им необходимое пространство.
Суть в следующем: беспокойство по поводу отсутствия привязанности не поможет спасти ваш брак и не заставит вашего мужа или жену быть более нежными.
Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать, и наблюдайте за потоком привязанности.