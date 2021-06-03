СМИ Китая призывают к подготовке к ядерной битве с США
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СМИ Китая призывают к подготовке к ядерной битве с США

4:30:276/3/2021,МЕЛАНИ КЕЙДАНАХФото: pixabay.com
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Количество ядерных боеголовок Китая должно достигнуть того количества, которое заставит американскую элиту содрогнуться, если у них возникнет идея вступить в военную конфронтацию с Китаем, пишут госСМИ.

Страшное предупреждение китайских государственных СМИ призывает к подготовке к ядерной битве с США

Государственные СМИ Китая предупредили, что Пекин должен подготовиться к «интенсивному противостоянию» с США, что вызвало опасения по поводу полномасштабного конфликта.
Опасения по поводу открытого конфликта между двумя странами снова усилились после того, как редактор китайской государственной газеты Global Times заявил, что его страна должна достичь количества ядерных боеголовок, «которое заставляет американские элиты дрожать». Ху Сицзинь взвесил позицию Китая по отношению к Соединенным Штатам в статье для новостного агентства.
Он написал: «Мы должны быть готовы к интенсивному противостоянию между Китаем и США.

«Количество ядерных боеголовок Китая должно достигнуть того количества, которое заставит американскую элиту содрогнуться, если у них возникнет идея вступить в военную конфронтацию с Китаем».

Он также высказался в поддержку «быстрого» наращивания количества введенных в эксплуатацию ядерных боеголовок, межконтинентальной баллистической ракеты, DF-41 и стратегических ракет, обладающих способностью «большой дальности».

Это следует за одобрением Байденом дополнительных поставок оружия в Австралию для подготовки к потенциальному столкновению.

Враждебность Китая в Южно-Китайском море привела к сотрудничеству между вооруженными силами США и Австралии.

Карен Эндрюс, министр внутренних дел Австралии, подчеркнула, что этот шаг был «сигналом», но что обе страны не «встревожены».

Она сказала: «Это очень сильный сигнал о том, что мы бдительны, мы не встревожены.

«Но мы делаем все возможное, чтобы подготовиться».
Далее она поблагодарила США за поддержку.

Г-жа Эндрюс сказала: «Соединенные Штаты - очень сильный союзник Австралии, и мы продолжим работать с ними».

Лидер австралийских зеленых Адам Бандт предупредил, что сотрудничество может подтолкнуть страну к «разрушительному» вооруженному конфликту.

Он сказал: «Существует реальный риск того, что, если Австралия будет делать все, что хотят США, мы приближаемся к войне.

«Это было бы ужасно».

Источник: express.co.uk

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ядерная войнасшаКитай.
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