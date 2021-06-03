Полицейского избили за место на парковке в Подмосковье
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Полицейского избили за место на парковке в Подмосковье

9:09:366/3/2021Фото: pixabay
0

Областной СК рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела — за нападение на полицейского Рамилу грозит тюрьма.

Драка произошла за место на парковке

В Подмосковье избили полицейского, который занял чужое парковочное место. Инцидент произошёл 1 июня, когда майор Роман Бакиров вместе с коллегами припарковался на служебной «Приоре» у дома на улице Бурденко в Химках. В этот момент к полицейским на джипе подъехал Рамил Исмайилов из Азербайджана и начал упрямо сигналить. Рамил пытался объяснить, что полицейский занял его место.

Бакиров вышел, представился и объяснил, что он находится здесь по службе. Исмайилов не обратил на это внимание, ответив полицейскому кулачной комбинацией в голову. Коллеги майора тут же скрутили дебошира и увезли в отдел.

В больнице у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб и ссадины. Областной СК рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела — за нападение на полицейского Рамилу грозит тюрьма.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дракапарковка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хочется подраться за парковку?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В Египте погибла россиянка после столкновения легковушки с туристическим автобусом
    9:43:27 6/3/2021
    В Египте погибла россиянка после столкновения легковушки с туристическим автобусом
    В Китае назвали способ «погубить» Россию
    9:26:37 6/3/2021
    В Китае назвали способ «погубить» Россию
    Календарь дачника на 3 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:45 6/3/2021
    Календарь дачника на 3 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    БердскКогда снова сядет на скамью подсудимых обвиняемый в убийстве пенсионерки в парке Бердска Алексей Панарин: Он исполнил танец смерти на Галине Сырмолотовой
    9:15:03 6/3/2021
    Когда снова сядет на скамью подсудимых обвиняемый в убийстве пенсионерки в парке Бердска Алексей Панарин: Он исполнил танец смерти на Галине Сырмолотовой
    Полицейского избили за место на парковке в Подмосковье
    9:09:36 6/3/2021
    Полицейского избили за место на парковке в Подмосковье
    Какой сегодня церковный праздник 3 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:11 6/3/2021
    Какой сегодня церковный праздник 3 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 июня 2021 в России и мире
    7:40:08 6/3/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 3 июня 2021 в России и мире
    БердскПогода на Аленкин день в Бердске: Почему 3 июня нужно сеять лен?
    6:30:10 6/3/2021
    Погода на Аленкин день в Бердске: Почему 3 июня нужно сеять лен?
    Картинки и поздравления в День святых Елены и Константина 3 июня
    6:01:33 6/3/2021
    Картинки и поздравления в День святых Елены и Константина 3 июня
    БердскСильная магнитная буря ранним утром 3 июня 2021 года: Кто вместе с метеопатами страдает от возмущений магнитного поля
    5:45:34 6/3/2021
    Сильная магнитная буря ранним утром 3 июня 2021 года: Кто вместе с метеопатами страдает от возмущений магнитного поля