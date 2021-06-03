Полицейского избили за место на парковке в Подмосковье

В Подмосковье избили полицейского, который занял чужое парковочное место. Инцидент произошёл 1 июня, когда майор Роман Бакиров вместе с коллегами припарковался на служебной «Приоре» у дома на улице Бурденко в Химках. В этот момент к полицейским на джипе подъехал Рамил Исмайилов из Азербайджана и начал упрямо сигналить. Рамил пытался объяснить, что полицейский занял его место.
Бакиров вышел, представился и объяснил, что он находится здесь по службе. Исмайилов не обратил на это внимание, ответив полицейскому кулачной комбинацией в голову. Коллеги майора тут же скрутили дебошира и увезли в отдел.
В больнице у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб и ссадины. Областной СК рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела — за нападение на полицейского Рамилу грозит тюрьма.