Выплата 10 000 рублей: Путин назвал новый возраст детей, которые получат деньги в августе 2021

Российские семьи, где дети пошли в школу с 6 лет, также получат выплату по 10 тыс. рублей. Об этих изменениях доложила Владимиру Путину вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя доклад о предоставлении выплат.
- В этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года. Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Сентябрь, — отметил Путин.
Голикова сообщила, что соответствующие изменения внесли в проект указа российского лидера.
- Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет, — добавил глава государства.
В рамках законопроекта каждый год предусмотрена денежная выплата на каждого ребенка в размере 10 тыс. рублей родителям, опекунам или попечителям в связи началом учебного года. Для получения выплаты детям необходимо иметь российское гражданство. Также ежегодно будет проводиться индексация размера пособия.
Финансирование расходов на данный проект будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.
Напомним, предложение о введении выплат семьям, в которых есть первоклассники, президент огласил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля. Средства выплатят в августе, выплаты можно получить в том числе за детей, которые пойдут в школу в сентябре.