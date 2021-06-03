Вечером 31 мая после тушения пожара в бане частного дома по улице Степной аала Сапогов Усть-Абаканского района нашли тело 69-летней женщины. О пожаре сообщили соседи. Как выяснилось, у нее выявили признаки отравления продуктами горения. Из-за этого правоохранители организовали проверку.По предварительным данным, очаг возгорания был в предбаннике, в месте, где стояла стиральная машина «Малютка». Предположительно, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприбора, либо неисправность электропроводки.
Стиральная машина «Малютка» убила пенсионерку в России
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У нее выявили признаки отравления продуктами горения. Из-за этого правоохранители организовали проверку.
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