Можно ли работать в огороде 3 июня на Елену Леносейку и о чем говорят мухоморы в лесу?

В день почитания святых Елены и Константина 3 июня в народе отмечают Еленин день. Этот день из-за созвучности имени святой и культуры с названием лен назвали Еленой Леносейкой.
С этого дня активно сеяли лен, с ним же были связаны основные традиции. Посевы пшеницы уже окончены и народ приступал к посевам льна, который обеспечивал их одеждой. Чтобы он рос длинным и белым, в мешок с льняным семенем клали белый яйца и подбрасывали его вверх. Чем сильнее подбросишь - тем выше вырастет лен.
А еще существовал обманный ритуал для льна. После посева на поле выходили полностью раздетые женщины и ходили по полю, чтобы лен их пожалел и увидел, что им нужна одежда. Так считалось, что лен обязательно даст хороший урожай.
Сегодняшний день также был популярен у свах. В этот праздник они заставляли всех незамужних и не засватанных девиц выходить после заката на улицу. Им подбиралась женихи. Не обходили стороной свахи и одиноких мужчин, которые овдовели или давно живут бобылями. Всем искали пару и устраивали семью.
Если в лесу уже стали появляться мухоморы раньше боровиков - урожая белого гриба не жди.
Запреты
Нельзя было сегодня носить темные вещи. И одеваться слишком тепло тоже не дозволялось. Одежда изо льна была всегда светлых цветов и чтобы урожай уродился - надевали светлое. Считалось, что розовые и синие цвета дарят сегодня удачу.
Чтобы не запутать женское счастье, девушкам запрещалось плести косы и делать прически. Они должны были быть сегодня распущенными.
Запрещалось сегодня ругаться и ссориться.
Не вытирали пыль в доме, чтобы не заработать себе много мелких неприятностей.