В Новосибирске прохожие ударили ножом в спину мужчине в ночь на 3 июня 2021

Ночью в левобережной части Новосибирска зарезали мужчину на проезжей части. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
В ночь на 3 июня на перекрестке улиц Ватутина и Котовского в Новосибирске неизвестные ударили ножом в спину мужчины. Ране сообщалось, что в него выстрелили, но эти сведения опровергли в ГУ МВД по Новосибирской области:
- Факт стрельбы отрицаю. Мужчине нанесено колото-резаное ранение. Доставлен в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции проводится проверка.
Сообщается, что раненый мужчина лежал на перекрестке дороги до приезда медиков скорой помощи. В больницу его привезли в тяжелом состоянии. При это очевидцы инцидента писали в социальных сетях, что нападавших было двое. Сейчас преступников разыскивают правоохранители.