Муслим Магомедов встретится в поединке с Евгением Егембердиевым в Сочи. Дата боя

15 июля в Сочи пройдет титульный поединок Absolute Championship Akhmat (ACA) в полутяжелом весе между россиянином Муслимом Магомедовым и казахстанцем Евгением Егембердиевым.
Об этом сообщил президент промоушена Алексей Яценко.
— Магомедов и Егембердиев проведут бой за чемпионский титул в полутяжелом весе 15 июля в Сочи, — заявил Яценко.
Напомним, предыдущим обладателем чемпионского пояса ACA в этой весовой категории был Давлетджан Ягшимурадов из Туркменистана. Недавно он подписал контракт с Bellator, сделав титул ACA вакантным.
26-летний Магомедов провел 9 профессиональных боев и одержал 9 побед, 36-летний Егембердиев побеждал 12 раз при 3 поражениях.