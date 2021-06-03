Муслим Магомедов встретится в поединке с Евгением Егембердиевым в Сочи. Дата боя
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Муслим Магомедов встретится в поединке с Евгением Егембердиевым в Сочи. Дата боя

12:02:156/3/2021Фото: pixabay.com
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Пройдет титульный поединок Absolute Championship Akhmat (ACA) в полутяжелом весе

26-летний Магомедов провел 9 профессиональных боев и одержал 9 побед

15 июля в Сочи пройдет титульный поединок Absolute Championship Akhmat (ACA) в полутяжелом весе между россиянином Муслимом Магомедовым и казахстанцем Евгением Егембердиевым.

Об этом сообщил президент промоушена Алексей Яценко.

— Магомедов и Егембердиев проведут бой за чемпионский титул в полутяжелом весе 15 июля в Сочи, — заявил Яценко.

Напомним, предыдущим обладателем чемпионского пояса ACA в этой весовой категории был Давлетджан Ягшимурадов из Туркменистана. Недавно он подписал контракт с Bellator, сделав титул ACA вакантным.

26-летний Магомедов провел 9 профессиональных боев и одержал 9 побед, 36-летний Егембердиев побеждал 12 раз при 3 поражениях.

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борьбапоединокММА
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