Еще в восьми округах Москвы запустили проект «Мобильный инспектор»
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Еще в восьми округах Москвы запустили проект «Мобильный инспектор»

12:25:156/3/2021Фото: pixabay.com
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Специалистам Госинспекции по недвижимости удалось в десять раз расширить охват инспектируемых территорий и в 30 раз увеличить количество обследованных объектов в Центральном округе.

Еще в восьми округах Москвы запустили проект «Мобильный инспектор»

После успешной апробации проект «Мобильный инспектор» распространили еще на восемь округов Москвы, сообщает официальный сайт мэра Сергея Собянина.

Напомним, проект запустили в пилотном режиме в 2020 году. За это время специалистам Госинспекции по недвижимости удалось в десять раз расширить охват инспектируемых территорий и в 30 раз увеличить количество обследованных объектов в Центральном округе.

Как отметил заместитель мэра Москвы Владимира Ефимова, теперь специалисты Госинспекции по недвижимости, которые передвигаются на электрических самокатах, смогут проверить еще больше территорий. Они следят за тем, законно ли используются нежилые здания и территории в Москве и пресекают правонарушения.

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