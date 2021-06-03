Названы пять самых популярных автомобилей среди россиян

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей с начала года в России. Оказалось, что впервые за несколько лет в рейтинге самых востребованных машин сменился лидер.
Kia Rio
Рестайлинговая версия седана Kia Rio появилась на российском рынке осенью прошлого года, а в декабре вышли обновленные кросс-хэтчбеки Rio X. Новинка отличается свежим дизайном, изменилась графика задних фонарей. В техническом плане автомобиль изменений не претерпел.
Lada Granta
Самое представительное семейство Lada включает семь модификаций, в том числе учебную модель и драйверскую Drive Active. Lada Granta по-прежнему остается самым доступным новым автомобилем в России.
Lada Vesta
Эта модель выпускается на рынке уже шестой год в неизменном виде. Рестайлинговая версия должна была появиться в прошлом году, но этому помешал кризис, вызванный пандемией, пишет портал 110km. В начале года вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Оливье Морне заявил, что в этом году обновленную "Весту" также можно не ждать.
Hyundai Creta
Обновленный кроссовер Hyundai Creta был представлен на российском рынке почти полтора года назад. При этом изменения коснулись только внешнего вида. Автомобиль стабильно удерживает титул бестселлера российского сегмента SUV.
Volkswagen Polo
Рестайлинг лета 2020 года изменил внешний облик этого автомобиля, превратив его из седана в стильный лифтбек. Багажник автомобиля увеличился до 550 литров, в моторной гамме – три бензиновых двигателя.