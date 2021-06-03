Можно ли работать и ходить на кладбище 3 июня на большой церковный праздник День святых Елены и Константина?
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Можно ли работать и ходить на кладбище 3 июня на большой церковный праздник День святых Елены и Константина?

12:20:226/3/2021Фото: YouTube
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В честь святой Елены даже чеканились монеты, самые древние из них датированы 318 годом. В возрасте 80 лет Елена во время раскопок обнаружила и Крест Господень с гвоздями и табличкой с именем Иисуса.

икона
Святые Елена и Константин

Святые равноапостольные Константин и Елена сегодня, 3 июня, являются особо почитаемыми в церковном календаре. Константин был правителем Римской империи, а Елена - это его мать. Оба они внесли огромный вклад в развитие и распространение христианства.

Благодаря Елене в Иерусалиме производились раскопки, в ходе которых был обнаружен Гроб Господень и еще много других христианских реликвий. Константин же провозгласил в Галлии и Британии свободу христианской веры. За 300 лет гонений и казней христиане впервые получили возможность свободного вероисповедания.

Елена пожертвовала своим домом, чтобы там была организована церковь для христиан. Константин сделал ее императрицей. В честь святой Елены даже чеканились монеты, самые древние из них датированы 318 годом. В возрасте 80 лет Елена во время раскопок обнаружила и Крест Господень с гвоздями и табличкой с именем Иисуса.

Этот праздник получил широкое распространение в народе под названием Еленин день или Оленин день. В это время активно начинали сеять лен и молились святой Елене о хорошем урожае и женском счастье.

Запретов православных в этот день нет, поэтому можно посетить  храм и помолиться о ваших умерших близких и родных и сходить на кладбище. Навести там порядок, зажечь свечу. Нельзя приносить еду и алкоголь. Работать в это день не запрещается, в том числе и на огородах.

Из народных запретов было только то, что девушкам запрещалось плести косы и сидеть дома после заката солнца, если они не замужем и не сосватаны.

Среди именинников дня сегодня, конечно, особо почитают носителей имен Елена и Константин.

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