Внезапно умерла девочка в детском лагере на руках подруги
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Внезапно умерла девочка в детском лагере на руках подруги

11:58:236/3/2021Фото: ren.tv
0

Девочка резко потеряла сознание и больше не очнулась.

Следов насильственной смерти нет

Прокуратура Волгоградской области начала проверку по факту внезапной смерти 16-летней девочки в детском лагере 2 июня, сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с гибелью 16-летней девочки в детском лагере. На место происшествия выехал прокурор Красноармейского района г. Волгограда Игорь Русяев. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сказано в сообщении.

Девочка умерла внезапно на руках подруг в комнате в детском лагере под Волгоградом. Уточняется, что она резко потеряла сознание и больше не пришла в себя.

По предварительной информации, следов насильственной смерти не установлено. Также нет признаков употребления алкоголя и наркотиков. Подробности происшествия еще предстоит выяснить экспертам.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ребенокдетский лагерьнасмерть
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Гастроли зарубежных театров в Новосибирске и «Технопром» в Берлине: Губернатор подписал соглашение с Россотрудничеством
    11:50:28 6/3/2021
    Гастроли зарубежных театров в Новосибирске и «Технопром» в Берлине: Губернатор подписал соглашение с Россотрудничеством
    БердскЗемлю Бердского санатория кромсают: Что построит власть на участке, решат жители Бердска на публичных слушаниях 4 июня 2021
    11:23:11 6/3/2021
    Землю Бердского санатория кромсают: Что построит власть на участке, решат жители Бердска на публичных слушаниях 4 июня 2021
    Открытки с Днём рождения парашюта 3 июня и воздушные поздравления
    11:20:42 6/3/2021
    Открытки с Днём рождения парашюта 3 июня и воздушные поздравления
    Более 40 тысяч многодетных семей региона получили областной семейный капитал
    11:01:55 6/3/2021
    Более 40 тысяч многодетных семей региона получили областной семейный капитал
    В Госдуме предложили лишать пенсии некоторых россиян
    10:59:56 6/3/2021
    В Госдуме предложили лишать пенсии некоторых россиян
    Можно ли работать в огороде 3 июня на Елену Леносейку и о чем говорят мухоморы в лесу?
    10:40:10 6/3/2021
    Можно ли работать в огороде 3 июня на Елену Леносейку и о чем говорят мухоморы в лесу?
    Стиральная машина «Малютка» убила пенсионерку в России
    10:30:19 6/3/2021
    Стиральная машина «Малютка» убила пенсионерку в России
    С праздником Владимирской иконы Божией Матери 3 июня: открытки и поздравления
    10:20:48 6/3/2021
    С праздником Владимирской иконы Божией Матери 3 июня: открытки и поздравления
    Гороскоп на 4 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:41 6/3/2021
    Гороскоп на 4 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    В Новосибирске прохожие ударили ножом в спину мужчине в ночь на 3 июня 2021
    10:13:17 6/3/2021
    В Новосибирске прохожие ударили ножом в спину мужчине в ночь на 3 июня 2021