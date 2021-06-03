Внезапно умерла девочка в детском лагере на руках подруги

Прокуратура Волгоградской области начала проверку по факту внезапной смерти 16-летней девочки в детском лагере 2 июня, сообщают в пресс-службе регионального ведомства.
- Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с гибелью 16-летней девочки в детском лагере. На место происшествия выехал прокурор Красноармейского района г. Волгограда Игорь Русяев. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сказано в сообщении.
Девочка умерла внезапно на руках подруг в комнате в детском лагере под Волгоградом. Уточняется, что она резко потеряла сознание и больше не пришла в себя.
По предварительной информации, следов насильственной смерти не установлено. Также нет признаков употребления алкоголя и наркотиков. Подробности происшествия еще предстоит выяснить экспертам.