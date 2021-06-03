Можно ли работать 3 июня на великий католический праздник Тела и Крови Христовых-2021?

Великое таинство причащения ввел сам Иисус Христос, преломив и раздав хлеб и разлив вина своим ученикам. Это случилось во время Тайной вечери. Иисус уже знал, что ему предстоит пережить предательство и смерть, а потому готов был отдать свое тело и кровь за грехи всего человечества.
Сказав апостола символично принять хлеб и вино, как его Плоть и Кровь, он назвал это действие неким уподоблением Ему. Причащение, или как оно по церковному называется Евхаристия, призвано для того, чтобы люди приняли жертву Иисуса и символично приблизились к нему еще больше.
Именно праздник Тела и Крови Христовых отмечают сегодня, 3 июня 2021 года, западные христиане. Праздник этот посвящен таинству Евхаристии и жертве Христа ради нас всех. В этот день проходят торжественные мессы и праздничные шествия с песнопениями.
По ходу шествия принято разбрасывать лепестки цветов, а улицы все украшены цветами. Это торжество на западе отмечается очень красиво, а в некоторых странах день признан государственным выходным днем.
Запрета на работу в этот день нет, но нельзя посвятить себя работе и не оказать почести празднику. Потому несрочную работу сегодня откладывали, больше времени посвящая молитвам. Многие католики в этот день совершают обряд причащения в церквях.
Запреты как и у всех христиан - строго запрещено сегодня грустить, плакать, ругаться с кем-то. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся и обижать окружающих.