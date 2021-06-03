Мощные по силе молитвы иконе Владимирской иконе Божией Матери
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Мощные по силе молитвы иконе Владимирской иконе Божией Матери

12:25:096/3/2021Фото: Православие
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Эта икона была написала в Иерусалиме евангелистом Лукой на доске от стола, за которым обедали Богородица с маленьким еще Иисусом и муж ее Иосиф. Позже с нее были сделаны списки. 

икона
Икона названа чудотворной

Владимирская икона Божией Матери это, наверное, самая известная и почитаемая икона на Руси. Она считается чудотворной и к ней обращаются во всех самых трудных ситуациях в жизни.

Она защищает от врага, помогает излечиться, ей молятся о счастье  здоровье - каждый просит о своей ситуации и всегда она отвечает на самые искренние молитвы.

Почитают Владимирскую икону Богородицы сегодня, 3 июня. Есть еще две даты почитания в году, это 6 июля и 8 сентября.

Это изображение лика Пресвятой Богородицы было сделано в Иерусалиме евангелистом Лукой на доске от стола, за которым обедали Богородица с маленьким еще Иисусом и муж ее Иосиф. Позже с нее были сделаны списки.

Молитвы к иконе



Молитва 2


Молитва 3


Молитва 4


Молитва 5


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