Мощные по силе молитвы иконе Владимирской иконе Божией Матери

Владимирская икона Божией Матери это, наверное, самая известная и почитаемая икона на Руси. Она считается чудотворной и к ней обращаются во всех самых трудных ситуациях в жизни.
Она защищает от врага, помогает излечиться, ей молятся о счастье здоровье - каждый просит о своей ситуации и всегда она отвечает на самые искренние молитвы.
Почитают Владимирскую икону Богородицы сегодня, 3 июня. Есть еще две даты почитания в году, это 6 июля и 8 сентября.
Это изображение лика Пресвятой Богородицы было сделано в Иерусалиме евангелистом Лукой на доске от стола, за которым обедали Богородица с маленьким еще Иисусом и муж ее Иосиф. Позже с нее были сделаны списки.
Молитвы к иконе
Молитва 2
Молитва 3
Молитва 4
Молитва 5