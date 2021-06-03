Три важнейших молитвы на 3 июня в день иконы Владимирской иконы Божией Матери

Молитвы ко Владимирской иконе Божией Матери имеют чудотворную силу, особенно в дни ее празднования. Почитают ее первый раз в году 3 июня. Затем есть еще две даты - в июле 6 числа и 8 сентября.
Икону эту привезли в Россию из Константинополя и повезли в Москву, однако дальше города Владимира кони не хотели идти. Так стало всем понятно, что икона выбрала себе место где остаться. С той поры икону называют Владимирской. написана она была самим евангелистом Лукой в Иерусалиме.
Эта икона не раз спасала Россию от врагов, но считают ее универсальной ибо помогает она абсолютно во всех просьбах, а не только для защиты от неприятелей.
Молитва о помощи
Можно просить Богородицу о любой помощи в трудной жизненной ситуации. Ее просят о мире в семье, об исцелении, о зачатии ребенка, о замужестве, о смирении духа, укреплении веры.
Просьбы нужно приносить с самыми чистыми помыслами и не желая никому зла. На самые искренние просьбы Богородица всегда всем отвечает.
Можно молиться и своими словами - ведь на каждую ситуацию не бывает особой молитвы.