Три важнейших молитвы на 3 июня в день иконы Владимирской иконы Божией Матери
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Три важнейших молитвы на 3 июня в день иконы Владимирской иконы Божией Матери

2:20:476/3/2021Фото: Храм святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
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Просьбы нужно приносить с самыми чистыми помыслами и не желая никому зла. На самые искренние просьбы Богородица всегда всем отвечает.

икона
Икона помогает в самых горячих просьбах

Молитвы ко Владимирской иконе Божией Матери имеют чудотворную силу, особенно в дни ее празднования. Почитают ее первый раз в году 3 июня. Затем есть еще две даты - в июле 6 числа и 8 сентября.

Икону эту привезли в Россию из Константинополя и повезли в Москву, однако дальше города Владимира кони не хотели идти. Так стало всем понятно, что икона выбрала себе место где остаться. С той поры икону называют Владимирской. написана она была самим евангелистом Лукой в Иерусалиме.

Эта икона не раз спасала Россию от врагов, но считают ее универсальной ибо помогает она абсолютно во всех просьбах, а не только для защиты от неприятелей.

Молитва о помощи

Молитва в трудной ситуации

Молитва Молитва от зла

Можно просить Богородицу о любой помощи в трудной жизненной ситуации. Ее просят о мире в семье, об исцелении, о зачатии ребенка, о замужестве, о смирении духа, укреплении веры.

Просьбы нужно приносить с самыми чистыми помыслами и не желая никому зла. На самые искренние просьбы Богородица всегда всем отвечает.

Можно молиться и своими словами - ведь на каждую ситуацию не бывает особой молитвы.

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