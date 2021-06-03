Россияне согласились помогать бедным высокими налогами

Большинство россиян - 54% - согласны платить высокие налоги, ради большой поддержки от государства бедным людям. Это показал опрос ВЦИОМ, в котором приняли участие 1,6 тыс. граждан страны от 18 лет. При этом подчеркивается, что здесь речь идёт о большем количестве бесплатных услуг. Например, в сфере образования, здравоохранения, безопасности.
При этом такой вариант поддержки выбрали пенсионеры старше 60 лет.
А вот 28% респондентов просят, чтобы налоги были как можно меньше и каждый мог распоряжаться своими деньгами на свой вкус.
При этом 45% граждан готовы платить больше налогов, если это даст им уверенность в широкой доступности и высоком качестве госуслуг. Но все же большинство россиян - 83% - высказались за прогрессивную шкалу налогообложения.