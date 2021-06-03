Пьяная психанула и зарезала подружку с ее 3-летней дочкой

В Саратове передали в суд уголовное дело 54-летней многодетной матери Елены, которую обвинили в убийстве 38-летней подруги и ее 3-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
Трагедия случилась днем 29 ноября 2021 года. 53-летняя Елена пришла в гости к своей 38-летней знакомой, которая жила в квартире на улице Чернышевского. Женщина была дома с трехлетней дочерью. Подруги поссорились. Тогда Елена схватила нож и зарезала сначала подружку, а затем и ее дочь. Женщина и девочка от травм скончались на месте. Убийца забрала с собой ювелирные украшения, банковскую карту и скрылась. Позже она обналичила 70 тысяч рублей с украденной карты.
Тела нашел отец погибшей женщины. На телах было несколько десятков ножевых ранений. Подозреваемую задержали. На основе собранных доказательств, следователи предъявили женщине обвинение в двойном убийстве. Она признала вину и раскаялась в содеянном.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.