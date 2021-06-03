Пьяная психанула и зарезала подружку с ее 3-летней дочкой
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Пьяная психанула и зарезала подружку с ее 3-летней дочкой

4:43:006/3/2021Фото: СУ СКР по Саратовской области
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Тела нашел отец погибшей женщины. На телах было несколько десятков ножевых ранений. Подозреваемую задержали.

В Саратове многодетную мать обвинили в убийстве подруги и ее трехлетней дочери: начинается суд

В Саратове передали в суд уголовное дело 54-летней многодетной матери Елены, которую обвинили в убийстве 38-летней подруги и ее 3-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Трагедия случилась днем 29 ноября 2021 года. 53-летняя Елена пришла в гости к своей 38-летней знакомой, которая жила в квартире на улице Чернышевского. Женщина была дома с трехлетней дочерью. Подруги поссорились. Тогда Елена схватила нож и зарезала сначала подружку, а затем и ее дочь. Женщина и девочка от травм скончались на месте. Убийца забрала с собой ювелирные украшения, банковскую карту и скрылась. Позже она обналичила 70 тысяч рублей с украденной карты.

Тела нашел отец погибшей женщины. На телах было несколько десятков ножевых ранений. Подозреваемую задержали. На основе собранных доказательств, следователи предъявили женщине обвинение в двойном убийстве. Она признала вину и раскаялась в содеянном.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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