Блогер Литвин примотал скотчем к вертолету приятеля за приз в 85 000 рублей

Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении популярного российского блогера Михаила Литвина. Причиной такого внимания стал один из последних роликов блогера - он примотал скотчем другого человека к вертолету и запустил его в воздух.
Видео было опубликовано в конце мая 2021. Тогда Литвин устроил конкурс среди своих друзей: он раздал им задания, за которые пообещал заплатить крупную сумму денег. Среди испытаний был подъем в воздух человека, прикрепленного к днищу вертолета Robinsson 44. Автор задания назвал его самым жестоким и небезопасным, а также заплатил выполнившему участнику 85 тысяч рублей.
Друг Литвина по имени Евгений согласился полетать таким образом. На мужчину надели веревочную страховку и шлем, а поверх экипировки примотали его скотчем к летательному аппарату. Самолет взлетел.
СК проверяет и бизнесмена, который доверил вертолет блогеру. Пилота уже отстранили от полетов, а его воздушное судно изъяли.
Литвин неоднократно становился героем громких скандалов. В феврале 2021 года юноша, находясь за рулем своей новой машины Porsche Taycan Turbo S, влетел в витрину автосалона. В апреле он также попал в рейтинг самых злостных нарушителей дорожных правил среди блогеров.