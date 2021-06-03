Новый штраф придумали для автомобилистов в России
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Новый штраф придумали для автомобилистов в России

3:02:416/3/2021Фото: pixabay.com
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Комплексы, призванные контролировать среднюю скорость, сертифицированы и прошли проверку.

Автомобилистов предупредили о новом штрафе

В России хотят установить административную ответственность за превышение допустимой средней скорости на протяженных участках дорог. Об этом рассказал портал Autonews.ru со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "Око".

Там отметили, что комплексы, призванные контролировать среднюю скорость, сертифицированы и прошли проверку. Их можно использовать для выявления нарушений с последующим привлечением к административной ответственности в соответствии со статьей 12.9 КоАП. Вопрос о внесении изменений в Кодекс прорабатывает МВД совместно с Минюстом и Минтрансом. Это нужно для максимальной безопасности на дорогах.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин велел Минтрансу и МВД подготовить позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.

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ПДДскоростьпревышениесредняя скорость
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