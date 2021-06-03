Байден отказался помиловать арестованного в США летчика России Ярошенко

В посольстве США в Москве не приняли письмо с просьбой о помиловании российского летчика Константина Ярошенко, которое отправили его жена и дочь. Сейчас Ярошенко отбывает наказание в американской тюрьме, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова супруги задержанного Виктории Ярошенко.
Виктория сказала, что должна была получить СМС-уведомление о принятии письма специалистами посольства еще 31 мая. - Судя по отчету об отправлении, курьер доставил письмо по адресу, но там его не приняли. Сейчас оно идет обратно, — подчеркнула она.
По словам жены летчика, она взяла контакты американского посольства с официального сайта диппредставительства. Также женщина отправила еще два письма властям США.
Сообщается, что 31 мая родственники Ярошенко направили прошение о помиловании президенту США Джо Байдену. Адвокат российского летчика отметил, что помилование — это ненормированная процедура, точные сроки рассмотрения прошения трудно предугадать.
- Если президент хочет, он может помиловать, это его прерогатива. Установленных сроков нет. Либо будет ответ, либо ответа не будет, — добавил защитник.
Напомним, Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. После задержания его удерживали в тюрьме без предоставления консульской и адвокатской помощи, пытали, выбивая признание. Российским дипломатам об аресте не сообщили. Летчик обвиняется в транспортировке крупной партии кокаина, ему дали срок в 20 лет.