Байден отказался помиловать арестованного в США летчика России Ярошенко
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Байден отказался помиловать арестованного в США летчика России Ярошенко

4:32:596/3/2021Фото: pixabay.com
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Родственники российского летчика направили прошение о его помиловании президенту США Джо Байдену.

Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков

В посольстве США в Москве не приняли письмо с просьбой о помиловании российского летчика Константина Ярошенко, которое отправили его жена и дочь. Сейчас Ярошенко отбывает наказание в американской тюрьме, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова супруги задержанного Виктории Ярошенко.

Виктория сказала, что должна была получить СМС-уведомление о принятии письма специалистами посольства еще 31 мая. - Судя по отчету об отправлении, курьер доставил письмо по адресу, но там его не приняли. Сейчас оно идет обратно, — подчеркнула она.

По словам жены летчика, она взяла контакты американского посольства с официального сайта диппредставительства. Также женщина отправила еще два письма властям США.

Сообщается, что 31 мая родственники Ярошенко направили прошение о помиловании президенту США Джо Байдену. Адвокат российского летчика отметил, что помилование — это ненормированная процедура, точные сроки рассмотрения прошения трудно предугадать.

- Если президент хочет, он может помиловать, это его прерогатива. Установленных сроков нет. Либо будет ответ, либо ответа не будет, — добавил защитник.

Напомним, Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. После задержания его удерживали в тюрьме без предоставления консульской и адвокатской помощи, пытали, выбивая признание. Российским дипломатам об аресте не сообщили. Летчик обвиняется в транспортировке крупной партии кокаина, ему дали срок в 20 лет.

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