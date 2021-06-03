Туристка из Перми пропала при загадочных обстоятельствах
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Туристка из Перми пропала при загадочных обстоятельствах

3:42:356/3/2021
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По данным следствия, Пыхтеева 29 мая на принадлежащем ей автомобиле с целью туризма прибыла в город Михайловск Свердловской области и, оставив машину на городской плотине, добралась до города Нижние Серги, откуда начала сплав по реке Серга на байдарке до села Аракаево, куда так и не добралась.

Сплавлявшаяся на байдарке по реке туристка не вышла на контрольную точку

СК возбудил уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения в Свердловской области туристки из Перми, сообщает пресс-службе регионального управления СК РФ.

Известно, что 2 июня в полицию поступило сообщение о пропаже жительницы Пермского края, которая 30 мая не вернулась домой из путешествия по Свердловской области. Автомобиль пропавшей нашли возле водохранилища города Михайловска. При этом банковской картой женщины три раза расплачивались в одном из магазинов Нижних Серег, личность покупателя устанавливается.

- Расследуется уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения 35-летней жительницы Перми Анастасии Пыхтеевой. С учетом того, что у женщины не было оснований, чтобы куда-то на длительное время убывать, не предупредив об этом родственников и знакомых, а также с учётом ее устойчивых социальных связей в виде семьи и постоянной работы в данной ситуации следствием СКР принято решение о необходимости выяснения всех обстоятельств исчезновения пропавшей именно в рамках возбуждённого уголовного дела, - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, Пыхтеева 29 мая на принадлежащем ей автомобиле с целью туризма прибыла в город Михайловск Свердловской области и, оставив машину на городской плотине, добралась до города Нижние Серги, откуда начала сплав по реке Серга на байдарке до села Аракаево, куда так и не добралась.

Уже созданы несколько групп розыска, подключены волонтерские организации, применяется шесть плавсредств, при помощи которых обследуется акватория реки Серга, где предположительно могла пропасть путешественница. Для более качественного прочесывания лесного массива используется беспилотник, который с высоты птичьего полета анализирует квадраты возможного местонахождения женщины, уточнил он.

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