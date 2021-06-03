Лунный календарь посева и пересадки на 1-10 июня 2021: Луна убывает, всё посеянное в этот период всходит медленно

Июнь начинается с периода Убывающей Луны. Он продлится до новолуния 10 числа. Убывающая Луна считается неблагоприятной фазой для посева и посадок, поскольку в этот период сокодвижение в растениях осуществляется вниз - к корневой системе. Для прорастания семян это самое неудачное время. Но можно в некоторые дни высаживать ко-какие культуры. Такой приятный бонус дают плодородные знаки зодиака, через которые проходит луна в данный момент.
1 июня
Сегодня посадки и посевы делать не рекомендуется. Луна старее в знаке Водолея, а это неплодородный знак.
2 и 3 июня
Можно высаживать и сеять: корнеплоды (морковь, картофель, редиску, свеклу), высаживать рассаду капусты, сеять зелень (особенно укроп), сажать вьющиеся культуры - горох и фасоль. Дни подходят для высаживания рассады томатов, перцев, баклажанов.
4 и 5 июня
Убывает Луна в неплодородном знаке Овна, посевы и посадки не рекомендуются.
6, 7 и 8 июня
Сегодня высаживают теплолюбивые огурцы и рассаду перца. Можно посеять на второй урожай редиску, укроп. Благоприятно сеять морковь и свёклу. Удачными будут лук и чеснок, если вы их посадите сегодня.
9 и 10 июня
Период наступающего новолуния и само новолуние - не рекомендуется в этот день ничего сажать и пересаживать.