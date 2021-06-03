Лунный календарь посева и пересадки на 1-10 июня 2021: Луна убывает, всё посеянное в этот период всходит медленно
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Лунный календарь посева и пересадки на 1-10 июня 2021: Луна убывает, всё посеянное в этот период всходит медленно

4:20:486/3/2021Фото: pixabay
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Основная масса посадок в июне практически закончилась, но высажено не все. Лучшие дня для завершения огородных работ предлагаем выбрать по лунному календарю.

цветок
В период убывания луны соки движется от макушек к корням

Июнь начинается с периода Убывающей Луны. Он продлится до новолуния 10 числа. Убывающая Луна считается неблагоприятной фазой для посева и посадок, поскольку в этот период сокодвижение в растениях осуществляется вниз - к корневой системе. Для прорастания семян это самое неудачное время. Но можно в некоторые дни высаживать ко-какие культуры. Такой приятный бонус дают плодородные знаки зодиака, через которые проходит луна в данный момент.

1 июня

Сегодня посадки и посевы делать не рекомендуется. Луна старее в знаке Водолея, а это неплодородный знак.

2 и 3 июня

Можно высаживать и сеять: корнеплоды (морковь, картофель, редиску, свеклу), высаживать рассаду капусты, сеять зелень (особенно укроп), сажать вьющиеся культуры - горох и фасоль. Дни подходят для высаживания рассады томатов, перцев, баклажанов.

4 и 5 июня

Убывает Луна в неплодородном знаке Овна, посевы и посадки не рекомендуются.

6, 7 и 8 июня

Сегодня высаживают теплолюбивые огурцы  и рассаду перца. Можно посеять на второй урожай редиску, укроп. Благоприятно сеять морковь и свёклу. Удачными будут лук и чеснок, если вы их посадите сегодня.

9 и 10 июня

Период наступающего новолуния и само новолуние - не рекомендуется в этот день ничего сажать и пересаживать.

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