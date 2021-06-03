Лунный календарь дачника на июнь 2021: благоприятные и неудачные дни
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лунный календарь дачника на июнь 2021: благоприятные и неудачные дни

5:20:056/3/2021Фото: pixabay
0

У некоторых могла не прижиться рассада или не взошли семена - в первом летнем месяце еще не поздно восполнить  потерянное.

клубника
Ягодки не поздно посадить в июне

Как правило в июне дачникам становится спокойнее. Основная часть рассады высажена, а семена - посеяны. Но это не значит, что кроме как поливом и прополкой нечем заняться. Некоторые культуры можно подсаживать еще и в июне. Особенно это касается редиски и укропа, например.

У некоторых могла не прижиться рассада или не взошли семена - в первом летнем месяце еще не поздно восполнить  потерянное.

Благоприятным июнь считается и для посадки кустов клубники.

Самыми лучшими и благоприятными в июне названы такие дни: 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 29 и 30 июня. Это касается общих работ в огороде. Давайте узнаем ниже подробно о каждой культуре - когда ее высаживать.

Томаты, болгарские и острые перцы, а также южные баклажаны можно высаживать 11, 12, 13, 20, 21, 22, 29 и 30 июня.

Теплолюбивые огурцы и капусту (белокочанная, цветная, брокколи, пекинская) - 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 29 и 30 июня.

Морковку и свёклу, а также сочную редиску, вместе с ними редьку и репу можно посеять 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 29 и 30 июня.

Бобовые (горох и фасоль, в том числе стручковую) - 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 и 22 июня.

Укроп, петрушка. кинза - любая ароматная зелень - 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 25, 26, 29 и 30 июня.

Не забудьте. что в июне пора проводить первое окучивание картофеля и его обработку от главного вредителя - колорадского жука.

Самые неудачные и неплодородные дни в июне 2021 года для работ в огороде - это предноволуние 9 июня, новолуние 10 июня и полнолуние 24 июня.

Скрыть объявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дачаиюньлунный календарьблагоприятные днинеблагоприятные дни
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что посеете в июне?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление
    Скрыть объявление

    Последние новости

    Силовики в Новосибирске пришли с обысками к депутату Заксобрания Морозову
    5:15:10 6/3/2021
    Силовики в Новосибирске пришли с обысками к депутату Заксобрания Морозову
    Названо новое число зараженных коронавирусом в Новосибирской области за сутки на 3 июня 2021
    4:53:30 6/3/2021
    Названо новое число зараженных коронавирусом в Новосибирской области за сутки на 3 июня 2021
    БердскНачали ли париться в новой баньке с ожидальней жители Бердска: Власть ищет арендатора
    4:50:13 6/3/2021
    Начали ли париться в новой баньке с ожидальней жители Бердска: Власть ищет арендатора
    Пьяная психанула и зарезала подружку с ее 3-летней дочкой
    4:43:00 6/3/2021
    Пьяная психанула и зарезала подружку с ее 3-летней дочкой
    Байден отказался помиловать арестованного в США летчика России Ярошенко
    4:32:59 6/3/2021
    Байден отказался помиловать арестованного в США летчика России Ярошенко
    Лунный календарь посева и пересадки на 1-10 июня 2021: Луна убывает, всё посеянное в этот период всходит медленно
    4:20:48 6/3/2021
    Лунный календарь посева и пересадки на 1-10 июня 2021: Луна убывает, всё посеянное в этот период всходит медленно
    Туристка из Перми пропала при загадочных обстоятельствах
    3:42:35 6/3/2021
    Туристка из Перми пропала при загадочных обстоятельствах
    Пушкинский день в России-2021: точная дата и традиции празднования в других странах
    3:20:08 6/3/2021
    Пушкинский день в России-2021: точная дата и традиции празднования в других странах
    Новый штраф придумали для автомобилистов в России
    3:02:41 6/3/2021
    Новый штраф придумали для автомобилистов в России
    Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
    2:53:07 6/3/2021
    Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
    Скрыть объявление