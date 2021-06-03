Лунный календарь дачника на июнь 2021: благоприятные и неудачные дни

Как правило в июне дачникам становится спокойнее. Основная часть рассады высажена, а семена - посеяны. Но это не значит, что кроме как поливом и прополкой нечем заняться. Некоторые культуры можно подсаживать еще и в июне. Особенно это касается редиски и укропа, например.
У некоторых могла не прижиться рассада или не взошли семена - в первом летнем месяце еще не поздно восполнить потерянное.
Благоприятным июнь считается и для посадки кустов клубники.
Самыми лучшими и благоприятными в июне названы такие дни: 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 29 и 30 июня. Это касается общих работ в огороде. Давайте узнаем ниже подробно о каждой культуре - когда ее высаживать.
Томаты, болгарские и острые перцы, а также южные баклажаны можно высаживать 11, 12, 13, 20, 21, 22, 29 и 30 июня.
Теплолюбивые огурцы и капусту (белокочанная, цветная, брокколи, пекинская) - 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 29 и 30 июня.
Морковку и свёклу, а также сочную редиску, вместе с ними редьку и репу можно посеять 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 29 и 30 июня.
Бобовые (горох и фасоль, в том числе стручковую) - 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 и 22 июня.
Укроп, петрушка. кинза - любая ароматная зелень - 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 25, 26, 29 и 30 июня.
Не забудьте. что в июне пора проводить первое окучивание картофеля и его обработку от главного вредителя - колорадского жука.
Самые неудачные и неплодородные дни в июне 2021 года для работ в огороде - это предноволуние 9 июня, новолуние 10 июня и полнолуние 24 июня.