Названо новое число зараженных коронавирусом в Новосибирской области за сутки на 3 июня 2021

На 3 июня стало известно о 75 новых положительных тестах в Новосибирской области. За все время наблюдений за коронавирусной инфекцией в регионе зафиксирован 43 571 случай заражения. По данным оперативного штаба выздоровлением инфекция закончилась у 84 пациентов за последние сутки, теперь их общее число стало 39 463, в том числе 2 743 — дети.
За последние сутки в Новосибирской области зафиксировано пять летальных исходов от подтвержденного диагноза, среди умерших три мужчины — 68, 70,и 94 лет и две женщины — 69 и 84 года. Всего в регионе умерло от коронавируса 1 894 человека.
В настоящее время 1 495 пациентов находятся в стационарах региона с диагнозом COVID-19 или подозрением на него, среди них 27 детей. В реанимационных отделения лежат 61 человек, 6 — на ИВЛ.
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