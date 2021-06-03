Названо новое число зараженных коронавирусом в Новосибирской области за сутки на 3 июня 2021
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Названо новое число зараженных коронавирусом в Новосибирской области за сутки на 3 июня 2021

4:53:306/3/2021Фото: РИА Новости
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Три мужчины и две женщины умерли в больницах региона от коронавируса.

В Новосибирской области темпы заражения людей коронавирусом не снижаются

На 3 июня стало известно о 75 новых положительных тестах в Новосибирской области. За все время наблюдений за коронавирусной инфекцией в регионе зафиксирован 43 571 случай заражения. По данным оперативного штаба выздоровлением инфекция закончилась у 84 пациентов за последние сутки, теперь их общее число стало 39 463, в том числе 2 743 — дети.

За последние сутки в Новосибирской области зафиксировано пять летальных исходов от подтвержденного диагноза, среди умерших три мужчины — 68, 70,и 94 лет и две женщины — 69 и 84 года. Всего в регионе умерло от коронавируса 1 894 человека.

В настоящее время 1 495 пациентов находятся в стационарах региона с диагнозом COVID-19 или подозрением на него, среди них 27 детей. В реанимационных отделения лежат 61 человек, 6 — на ИВЛ.

В России может выпускаться в месяц 30 миллионов доз препарата "Спутник V", об этом сегодня заявил глава минпрома.

Препарат "Спутник Лайт" проходит ускоренную процедуру запуска в промышленный оборот.

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