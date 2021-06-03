Силовики в Новосибирске пришли с обысками к депутату Заксобрания Морозову

В Новосибирске силовики пришли к депутату Законодательного собрания от «Единой России» Александру Морозову, который является главой совета директоров «Коченёвской птицефабрики». Об этом НГС сообщил источник в правоохранительных органах. Причина визита не называется.
Мобильный телефон единоросса недоступен.
По данным издания «Тайга.инфо», оперативные мероприятия могут быть связаны с птицефабрикой, к которой имел отношение депутат. Также сообщается, что у Морозова проходят обыски.
Первый вице-спикер новосибирского Заксобрания Андрей Панферов сказал, что не знает о визите правоохранителей к Морозову.
— Будем ждать, как будут развиваться события. Я не располагаю данными, будем ждать, вероятно, будет какое-то пояснение со стороны правоохранительных органов, — отметил он.
В пресс-службе Заксобрания не дали комментариев о случившемся. В следственном комитете также не располагают информацией.
Напомним, Александр Морозов — депутат новосибирского Заксобрания, председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, возглавляет совет директоров «Коченёвской птицефабрики». С 1997 года избирался депутатом в областной парламент.