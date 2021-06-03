Силовики в Новосибирске пришли с обысками к депутату Заксобрания Морозову
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Силовики в Новосибирске пришли с обысками к депутату Заксобрания Морозову

5:15:106/3/2021Фото: flickr.com
0

Александр Морозов возглавляет совет директоров «Коченёвской птицефабрики».

У депутата проходят обыски

В Новосибирске силовики пришли к депутату Законодательного собрания от «Единой России» Александру Морозову, который является главой совета директоров «Коченёвской птицефабрики». Об этом НГС сообщил источник в правоохранительных органах. Причина визита не называется.

Мобильный телефон единоросса недоступен.

По данным издания «Тайга.инфо», оперативные мероприятия могут быть связаны с птицефабрикой, к которой имел отношение депутат. Также сообщается, что у Морозова проходят обыски.

Первый вице-спикер новосибирского Заксобрания Андрей Панферов сказал, что не знает о визите правоохранителей к Морозову.

— Будем ждать, как будут развиваться события. Я не располагаю данными, будем ждать, вероятно, будет какое-то пояснение со стороны правоохранительных органов, — отметил он.

В пресс-службе Заксобрания не дали комментариев о случившемся. В следственном комитете также не располагают информацией.

Напомним, Александр Морозов — депутат новосибирского Заксобрания, председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, возглавляет совет директоров «Коченёвской птицефабрики». С 1997 года избирался депутатом в областной парламент.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
обыскдепутатновосибирсксиловики
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Найдут что-нибудь?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Силовики в Новосибирске пришли с обысками к депутату Заксобрания Морозову
    5:15:10 6/3/2021
    Силовики в Новосибирске пришли с обысками к депутату Заксобрания Морозову
    Названо новое число зараженных коронавирусом в Новосибирской области за сутки на 3 июня 2021
    4:53:30 6/3/2021
    Названо новое число зараженных коронавирусом в Новосибирской области за сутки на 3 июня 2021
    БердскНачали ли париться в новой баньке с ожидальней жители Бердска: Власть ищет арендатора
    4:50:13 6/3/2021
    Начали ли париться в новой баньке с ожидальней жители Бердска: Власть ищет арендатора
    Пьяная психанула и зарезала подружку с ее 3-летней дочкой
    4:43:00 6/3/2021
    Пьяная психанула и зарезала подружку с ее 3-летней дочкой
    Байден отказался помиловать арестованного в США летчика России Ярошенко
    4:32:59 6/3/2021
    Байден отказался помиловать арестованного в США летчика России Ярошенко
    Лунный календарь посева и пересадки на 1-10 июня 2021: Луна убывает, всё посеянное в этот период всходит медленно
    4:20:48 6/3/2021
    Лунный календарь посева и пересадки на 1-10 июня 2021: Луна убывает, всё посеянное в этот период всходит медленно
    Туристка из Перми пропала при загадочных обстоятельствах
    3:42:35 6/3/2021
    Туристка из Перми пропала при загадочных обстоятельствах
    Пушкинский день в России-2021: точная дата и традиции празднования в других странах
    3:20:08 6/3/2021
    Пушкинский день в России-2021: точная дата и традиции празднования в других странах
    Новый штраф придумали для автомобилистов в России
    3:02:41 6/3/2021
    Новый штраф придумали для автомобилистов в России
    Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
    2:53:07 6/3/2021
    Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский