«Белый интернет» создадут в России
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03.06
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«Белый интернет» создадут в России

5:25:176/3/2021Фото: Pixabay
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Интернет для школьников, в котором не будет доступа к запрещенной информации, планируют создать в Российской Федерации.

Школьники России будут пользоваться только разрешенным контентом

Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о работе над созданием интернета, предназначенного для использования школьниками. О «белом интернете» он заявил во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По словам Кравцова, в сети, создаваемой для учеников, будет только тот контент, который уже проверен.

"Мы не идем по пути запрета — мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда. Будем размещать соответствующие фильмы, создавать возможности для посещения музеев и театров онлайн. Это кино, просмотр различных фильмов, книги, художественная литература", — отметил Кравцов.

В доступе для школьников останутся социальные сети и мессенджеры.
"Мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим", — заявил министр.

Также он пояснил, что современные технологии призваны помогать процессу обучения, но не заменять его.

Со 2 по 5 июня в Санкт-Петербурге проходит ПМЭФ, на котором обсуждается развитие технологий в мире, вопросы глобальной и отечественной экономики, и социальные проблемы.

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