Что нужно сделать в Новолуние 10 июня 2021 года. Особенности этого дня по лунному календарю
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Что нужно сделать в Новолуние 10 июня 2021 года. Особенности этого дня по лунному календарю

7:20:226/3/2021Фото: pixabay
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В этот же период у нас будет закладываться энергетический посыл на будущее. Крайне важно вступить в новый этап жизни без прошлых ошибок, иначе вам будет возвращаться бумеранг еще следующие 18 лет.

космос
В новолуние ожидается и солнечное затмение

в 13.42 по московскому времени 10 июня текущего года состоится уникальное астрономическое и астрологическое явление - в момент зарождения новой луны случится редчайшее кольцевое солнечное затмение. Эти два внесут в нашу жизнь много как негативных, так и положительных моментов.

Изменения, которые могут провоцировать эти события, могут случиться в течение не одного лунного дня, в продлятся еще какое-то время, поскольку влияние затмения быстро не проходит.

Если вы помните, 25 мая  состоялось полное лунное затмение в момент полнолуния. Такого рода лунные затмения  тоже случаются крайне редко. И каждое из них является энергетическим завершением некоего периода жизни. То есть это фактически кульминация, подведение итогов и начало нового пути.

Затмение 26 мая открыло мощный энергетический канал - кармический коридор затмений. Кармическим он и называется потому, что каждый в этот период времени получит по заслугам за всю свою прошлую жизнь. За все ошибки, которые вы совершили придется расплачиваться. Но есть и положительный момент - если вы жили честно и по совести, то будете собирать приятные бонусы. Именно этот коридор закроется с затмением 10 июня.

В момент открытия коридора рекомендовалось по максимуму исправить все то, что вы можете исправить в своей жизни. Помириться с обидчиками или с теми, кто обидел вас, простить виноватых и самому попросить прощения. Завершить все ранее начатые дела. Определиться с планами на будущее. Причем поставить себе не только цель, но и определиться с методами ее достижения.

В этот же период у нас будет закладываться энергетический посыл на будущее. Крайне важно вступить в новый этап жизни без прошлых ошибок, иначе вам будет возвращаться бумеранг еще следующие 18 лет. Именно на столько лет вперед будет заложена ваша программа.

Не рекомендуется сейчас начинать ничего нового. Только работа над заверением старого. А потому не заключайте сделок, не давайте обещаний, не проводите переговоров. Больше времени попробуйте проводить в одиночестве и разобраться со своими мыслями- в голове тоже важен порядок.

Новое в вашу жизнь войдет только тогда, когда покончено со старым. Не тащите мусор из прошлого в свое будущее.

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