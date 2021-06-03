Выявили 8 933 новых больных коронавирусом за сутки на 3 июня в России
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Выявили 8 933 новых больных коронавирусом за сутки на 3 июня в России

6:07:496/3/2021Фото: Pixabay
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За весь период пандемии в РФ заболели COVID-19 почти 5,1 млн человек.

В России от коронавируса умерли 122 660 пациентов

В России за последние сутки на 3 июня обнаружено 8 933 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии число заразившихся достигло показателя в 5 099 182 человека.

Смертельных исходов — 393 - за последние 24 часа и 122 660 — за весь период наблюдений.

За сутки поправились и выписались 9 383 пациента с коронавирусом, общее число выздоровлений достигло 4 711 982.

На первом месте по числу заразившихся по-прежнему Москва — 2 876, далее Санкт-Петербург — 841 и Подмосковье — 770 человек.

Меньше всего заболевших в Ненецком АО — 1, Еврейской АО — 2 и Чукотке — 3 случая новых заражений.

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заражениепандемиякоронавирус
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