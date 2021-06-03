Суд Бердска обязал коммерсантов демонтировать шлагбаум возле БСТ: Земля муниципальная и относится к зоне улиц

Бердский суд постановил убрать шлагбаум на улице Ленина, 69, который стоит около «Бердского строительного треста». Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе горсуда.
Компании «Иммобильстрой» дали два месяца на произведение демонтажа заграждения, работы должны быть выполнены за счет компании, так как муниципальная территория, на которой стоит заградительное сооружение, находится на ее балансе.
По материалам суда на участке, который огражден шлагбаумом, не отделена парковка от пешеходной зоны, нет знаков приоритета движения пешеходов, парковка и проезд машин происходит на территории, где ходят люди.
Апелляционный суд 29 апреля 2021 года оставил без изменения решение судьи Бердского городского суда от 26 ноября 2020 года, которым удовлетворены исковые требования и. о. прокурора Бердска: АО «Иммобильстрой» обязано освободить земельный участок путем демонтажа заградительного устройства (шлагбаума) в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. кроме того, в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 6 000 рублей.
При рассмотрении гражданского дела установлено, что автомобильная дорога по ул. Ленина принадлежит муниципальному образованию, а по нечетной стороне пешеходная зона от зоны фактической парковки автомобилей не отделена, знаки приоритета движения пешеходов не установлены, движение автомобилей и их парковка производятся на путях прохода пешеходов. При этом на пути движения как пешеходов, так и транспортных средств установлен шлагбаум. Указанные факты нарушают требования законодательства о безопасности дорожного движения.
Также установлено, что земельный участок площадью 510 кв. м, расположенный перед зданием ул. Ленина, дом 69, находится в муниципальной собственности, ранее принадлежал АО «Иммобильстрой» на праве собственности и был изъят для муниципальных нужд путем выплаты его рыночной стоимости, передан в муниципальную собственность 14 октября 2015 года. Следовательно, компания обязана освободить землю и убрать шлагбаум. Однако в 2019 году компания предложила мэрии демонтировать его за счет города.
Известно, что территория на ул. Ленина, дом 69 изменила зону с «для парковки автотранспорта работников и посетителей административного здания» на «земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, переулков, проездов, тупиков».