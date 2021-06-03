Суд Бердска обязал коммерсантов демонтировать шлагбаум возле БСТ: Земля муниципальная и относится к зоне улиц
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Суд Бердска обязал коммерсантов демонтировать шлагбаум возле БСТ: Земля муниципальная и относится к зоне улиц

6:24:436/3/2021Фото: Ксения Васюк/Бердск-Онлайн
0

Бердский суд поставил точку в спорном вопросе о сносе заграждения посреди пешеходной зоны в центре Бердска. И дал компании на это 2 месяца.

В Бердске в течение двух месяцев уберут шлагбаум, мешающий людям ходить

Бердский суд постановил убрать шлагбаум на улице Ленина, 69, который стоит около  «Бердского строительного треста». Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе горсуда.

Компании «Иммобильстрой» дали два месяца на произведение демонтажа заграждения, работы должны быть выполнены за счет компании, так как муниципальная территория, на которой стоит заградительное сооружение, находится на ее балансе.

По материалам суда на участке, который огражден шлагбаумом, не отделена парковка от пешеходной зоны, нет знаков приоритета движения пешеходов, парковка и проезд машин происходит на территории, где ходят люди.

Апелляционный суд 29 апреля 2021 года оставил без изменения решение судьи Бердского городского суда от 26 ноября 2020 года, которым удовлетворены исковые требования и. о. прокурора  Бердска: АО «Иммобильстрой» обязано освободить земельный участок путем демонтажа заградительного устройства (шлагбаума) в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. кроме того, в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 6 000 рублей.

При рассмотрении гражданского дела установлено, что автомобильная дорога по ул. Ленина принадлежит муниципальному образованию, а по нечетной стороне пешеходная зона от зоны фактической парковки автомобилей не отделена, знаки приоритета движения пешеходов не установлены, движение автомобилей и их парковка производятся на путях прохода пешеходов. При этом на пути движения как пешеходов, так и транспортных средств установлен шлагбаум. Указанные факты нарушают требования законодательства о безопасности дорожного движения.

Также установлено, что земельный участок площадью 510 кв. м, расположенный перед зданием ул. Ленина, дом 69, находится в муниципальной собственности, ранее принадлежал АО «Иммобильстрой» на праве собственности и был изъят для муниципальных нужд путем выплаты его рыночной стоимости, передан в муниципальную собственность 14 октября 2015 года. Следовательно, компания обязана освободить землю и убрать шлагбаум. Однако в 2019 году компания предложила мэрии демонтировать его за счет города.

Известно, что территория на ул. Ленина, дом 69 изменила зону с «для парковки автотранспорта работников и посетителей административного здания» на «земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, переулков, проездов, тупиков».

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
шлагбаумпостановление судадемонтажа заграждения
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что вы думаете о данной проблеме?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Уникальные открытки с Днём крановщика 4 июня и поздравления своими словами в прозе
    6:20:07 6/3/2021
    Уникальные открытки с Днём крановщика 4 июня и поздравления своими словами в прозе
    Выявили 8 933 новых больных коронавирусом за сутки на 3 июня в России
    6:07:49 6/3/2021
    Выявили 8 933 новых больных коронавирусом за сутки на 3 июня в России
    Названы пять самых популярных автомобилей среди россиян
    5:26:41 6/3/2021
    Названы пять самых популярных автомобилей среди россиян
    «Белый интернет» создадут в России
    5:25:17 6/3/2021
    «Белый интернет» создадут в России
    Лунный календарь дачника на июнь 2021: благоприятные и неудачные дни
    5:20:05 6/3/2021
    Лунный календарь дачника на июнь 2021: благоприятные и неудачные дни
    БердскПоминальные обеды в Бердске
    5:20:04 6/3/2021
    Поминальные обеды в Бердске
    Силовики в Новосибирске пришли с обысками к депутату Заксобрания Морозову
    5:15:10 6/3/2021
    Силовики в Новосибирске пришли с обысками к депутату Заксобрания Морозову
    Названо новое число зараженных коронавирусом в Новосибирской области за сутки на 3 июня 2021
    4:53:30 6/3/2021
    Названо новое число зараженных коронавирусом в Новосибирской области за сутки на 3 июня 2021
    БердскНачали ли париться в новой баньке с ожидальней жители Бердска: Власть ищет арендатора
    4:50:13 6/3/2021
    Начали ли париться в новой баньке с ожидальней жители Бердска: Власть ищет арендатора
    Пьяная психанула и зарезала подружку с ее 3-летней дочкой
    4:43:00 6/3/2021
    Пьяная психанула и зарезала подружку с ее 3-летней дочкой