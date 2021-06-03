Пытавшийся помочь поймать воров покупатель получил ножевое ранение

В московском Южном Бутово в магазине Дикси произошла поножовщина.
Пара воришек действовала по схеме — девушка работает на отвлечение персонала, а парень прячет бутылку со спиртным с намерением вынести ее бесплатно.
Директор магазина вышла в зал, заметив факт воровства по камерам видеонаблюдения, и вступила с грабителями в перепалку. На требование вернуть бутылку на место, воры ответили дракой.
За директора магазина вступился случайный посетитель, который получил от вора удар ножом в ногу.
Злоумышленники смогли убежать, пострадавшего отправили в больницу.
Полицейские разыскивают подозреваемых.