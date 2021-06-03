Пытавшийся помочь поймать воров покупатель получил ножевое ранение
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Пытавшийся помочь поймать воров покупатель получил ножевое ранение

6:41:496/3/2021Фото: Flickr
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Вступившийся за директора магазина, обнаружившую кражу алкоголя, получил ножевое ранение и был доставлен в больницу.

В Южном Бутово мужчине в магазине нанесли ножевое ранение

В московском Южном Бутово в магазине Дикси произошла поножовщина.

Пара воришек действовала по схеме — девушка работает на отвлечение персонала, а парень прячет бутылку со спиртным с намерением вынести ее бесплатно.

Директор магазина вышла в зал, заметив факт воровства по камерам видеонаблюдения, и вступила с грабителями в перепалку. На требование вернуть бутылку на место, воры ответили дракой.

За директора магазина вступился случайный посетитель, который получил от вора удар ножом в ногу.

Злоумышленники смогли убежать, пострадавшего отправили в больницу.

Полицейские разыскивают подозреваемых.

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