Василисков день 4 июня: что категорически запрещено сегодня делать?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Василисков день 4 июня: что категорически запрещено сегодня делать?

8:20:356/3/2021Фото: pxhere
0

Девушкам и женщинам сегодня строго воспрещалось лить слезы и грустить по какому бы то ни было поводу. Так можно было себе накликать слезливое будущее и навлечь неприятности на дом.

василек
Сны на 4 июня считаются вещими

В православных храмах сегодня, 4 июня, вспоминают в молитвах святого мученика Василиска Команского, а в народе день называют Василисков день.

В этот день строго запрещалось работать в поле и огороде, считая, что урожая не будет, а все порастет васильками и сорняками. Чтобы не тратить силы впустую, занимались домашними делами и заботами

Девушкам и женщинам сегодня строго воспрещалось лить слезы и грустить по какому бы то ни было поводу. Так можно было себе накликать слезливое будущее и навлечь неприятности на дом. Поэтому в этот день устраивались посиделки и гуляния, чтобы настроение было веселым.

Сегодня запрещалось держать дома пойманного соловья. Поймать его - к большой удаче, но нужно было сразу отпустить на волю. Кто оставит его у себя дома - соловей тому "насвисит" беду и болезни.

Категорически запрещалось женщинам сегодня постригать мужа. так укорачивалась его жизнь. Вообще стричь родных редко когда разрешалось.

Запрещалось сегодня браться за любое новое дело. Все начатое сегодня не будет иметь успеха.

Строго настрого сегодня запрещалось гадать и ворожить, а особенно привораживать любимого. Иначе его характер испортится и жизни счастливой с ним не будет.

Благоприятно было сегодня собирать травы для чая и для букетов. Девушки плели себе веночки с васильками - ни приносили счастье и удачу.

Считалось, что сны сегодня снятся вещие. Если хотите, чтобы сон сбылся - никому о нем не рассказывайте.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициизапретынародный праздникСоловьиный деньВасилисков день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

От каких дел вы сегодня откажетесь?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскОплаты электроэнергии через "Почту России" больше не существует в Бердске: Слишком дорого для "Новосибирскэнергосбыта"
    8:25:30 6/3/2021
    Оплаты электроэнергии через "Почту России" больше не существует в Бердске: Слишком дорого для "Новосибирскэнергосбыта"
    Василисков день 4 июня: что категорически запрещено сегодня делать?
    8:20:35 6/3/2021
    Василисков день 4 июня: что категорически запрещено сегодня делать?
    Где поставить прививку от коронавируса во время шопинга: Список ТЦ Новосибирска
    7:43:19 6/3/2021
    Где поставить прививку от коронавируса во время шопинга: Список ТЦ Новосибирска
    Путин: Экономика России выходит из кризиса, вызванного коронавирусом
    7:24:28 6/3/2021
    Путин: Экономика России выходит из кризиса, вызванного коронавирусом
    Что нужно сделать в Новолуние 10 июня 2021 года. Особенности этого дня по лунному календарю
    7:20:22 6/3/2021
    Что нужно сделать в Новолуние 10 июня 2021 года. Особенности этого дня по лунному календарю
    Обыски проходят в офисах компаний по прокату электросамокатов в Петербурге
    7:12:32 6/3/2021
    Обыски проходят в офисах компаний по прокату электросамокатов в Петербурге
    Пытавшийся помочь поймать воров покупатель получил ножевое ранение
    6:41:49 6/3/2021
    Пытавшийся помочь поймать воров покупатель получил ножевое ранение
    БердскСуд Бердска обязал коммерсантов демонтировать шлагбаум возле БСТ: Земля муниципальная и относится к зоне улиц
    6:24:43 6/3/2021
    Суд Бердска обязал коммерсантов демонтировать шлагбаум возле БСТ: Земля муниципальная и относится к зоне улиц
    Уникальные открытки с Днём крановщика 4 июня и поздравления своими словами в прозе
    6:20:07 6/3/2021
    Уникальные открытки с Днём крановщика 4 июня и поздравления своими словами в прозе
    Выявили 8 933 новых больных коронавирусом за сутки на 3 июня в России
    6:07:49 6/3/2021
    Выявили 8 933 новых больных коронавирусом за сутки на 3 июня в России