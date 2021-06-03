Василисков день 4 июня: что категорически запрещено сегодня делать?

В православных храмах сегодня, 4 июня, вспоминают в молитвах святого мученика Василиска Команского, а в народе день называют Василисков день.
В этот день строго запрещалось работать в поле и огороде, считая, что урожая не будет, а все порастет васильками и сорняками. Чтобы не тратить силы впустую, занимались домашними делами и заботами
Девушкам и женщинам сегодня строго воспрещалось лить слезы и грустить по какому бы то ни было поводу. Так можно было себе накликать слезливое будущее и навлечь неприятности на дом. Поэтому в этот день устраивались посиделки и гуляния, чтобы настроение было веселым.
Сегодня запрещалось держать дома пойманного соловья. Поймать его - к большой удаче, но нужно было сразу отпустить на волю. Кто оставит его у себя дома - соловей тому "насвисит" беду и болезни.
Категорически запрещалось женщинам сегодня постригать мужа. так укорачивалась его жизнь. Вообще стричь родных редко когда разрешалось.
Запрещалось сегодня браться за любое новое дело. Все начатое сегодня не будет иметь успеха.
Строго настрого сегодня запрещалось гадать и ворожить, а особенно привораживать любимого. Иначе его характер испортится и жизни счастливой с ним не будет.
Благоприятно было сегодня собирать травы для чая и для букетов. Девушки плели себе веночки с васильками - ни приносили счастье и удачу.
Считалось, что сны сегодня снятся вещие. Если хотите, чтобы сон сбылся - никому о нем не рассказывайте.