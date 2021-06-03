Обыски проходят в офисах компаний по прокату электросамокатов в Петербурге
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Обыски проходят в офисах компаний по прокату электросамокатов в Петербурге

7:12:326/3/2021Фото: Pixabay
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Не соблюдающие правил дорожного движения клиенты стали причиной внимания силовиков к каршеринговым компаниям.

За происшествия на самокатах ответят владельцы транспорта - каршеринг

Сотрудники Следственного комитета пришли сегодня в офисы фирм, сдающих в аренду самокаты на улицах Санкт-Петербурга.

В пресс-службе ГСУ СК по Ленинградской области рассказали о том, что проверяются крупнейшие каршеринговые сервисы «BOLT», «WHOOSH», «RED WHEELS», «SCOOBEE», «MOLNIA».

Компании, зарабатывающие деньги на прокате электросамокатов в Санкт-Петербурге, не заботит то, что некоторые их клиенты не знают и не соблюдают правил дорожного движения в городе. В последнее время зафиксировано несколько случаев наездов на детей в городе. Ответственность за происшествия должны нести компании, сдающие самокаты всем подряд.

Ранее была информация о том, что на Невском проспекте произошло нападение на писателя. Перед судом предстанет каршеринговая компания, владеющая электросамокатом.

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