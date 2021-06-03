Черенок розы дал отросток: что делать дальше, чтобы вырастить розовый куст?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
03.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Черенок розы дал отросток: что делать дальше, чтобы вырастить розовый куст?

9:40:466/3/2021Фото: Pixabay
0

Сверху черенок накрывается стеклянной банкой и часто поливается. Раз в пять дней нужно поливать подслащенной водой.

роза
Из подаренной розы можно вырастить свой куст

Случалось ли с вами такое, когда вам подарили букет роз или одну розу, а она постояла, порадовала глаз и внезапно дала росток. Можно ли вырастить из этого черенка свой розовый куст?

Ответ на этот вопрос прост - можно. Но при одном условии - если роза выросла здесь, в России. Импортные розы слишком сильно обработаны химией. И даже если росток есть, он не приживется. Да и климатические условия слишком разные.

Не приживаются розы с огромными бутонами и бурым и красным оттенком стебля, а также те, которые вросли в теплице.

Но если вам повезло, и у вас красивая роза от местной бабушки - можно попытать счастья.

Черенок нужно брать из свежего букета, у которого еще не начали вянуть бутоны. Черенок берется из средней части стебля, нижняя уже непригодна для этого. Стебель должен быть средней толщины и с живыми почками. Низ стебля убираем, берем черенок не короче 20 см. Нужно убрать шипы, нераскрывшиеся бутоны и цветки. Листья укоротить на 2/3. Внизу черенка листья убрать полностью.

Резать черенок нужно чем-то очень острым, чтобы кора не отслаивалась. Затем черенок ставится в чистую, а лучше дистиллированную воду. Можно взять кипяченую. Каждые два дня вода меняется. Корни должны появиться через 3 недели.

После того, как корни появились, черенки можно посадить в землю. Черенок садится в землю под углом 45 градусов. Сверху черенок накрывается стеклянной банкой и часто поливается. Раз в пять дней нужно поливать подслащенной водой. Через две недели можно начать приоткрывать банку - проводим закаливание.

Если вы все сделали правильно, то к концу лета и началу осени ваши розы вырастут на 40-50 см. Розы первого года после посадки не рекомендуется оставлять зимовать на улице. Из выкапывают, сажают в горшок и всю зиму хранят в темном прохладном месте. В апреле- мае можно их высаживать в грунт насовсем.

Учитывайте, что приживаются и хорошо укореняются только половина проросших черенков. Так что можно сразу заготовить их побольше.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дачарозакак выраститьчеренок. отросток
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас растут розы?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Черенок розы дал отросток: что делать дальше, чтобы вырастить розовый куст?
    9:40:46 6/3/2021
    Черенок розы дал отросток: что делать дальше, чтобы вырастить розовый куст?
    Категорически против переименования площади Свердлова высказался мэр Новосибирска Локоть
    9:32:35 6/3/2021
    Категорически против переименования площади Свердлова высказался мэр Новосибирска Локоть
    Расправа: Избили девочку пятеро подростков после конфликта на пляже. СК готовит проверку в Новосибирске
    9:18:52 6/3/2021
    Расправа: Избили девочку пятеро подростков после конфликта на пляже. СК готовит проверку в Новосибирске
    Моргенштерн заплатит штраф 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
    9:02:40 6/3/2021
    Моргенштерн заплатит штраф 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков
    Зюганов обвинил в манипуляциях на выборах. Песков посчитал эти слова оскорбительными
    8:46:29 6/3/2021
    Зюганов обвинил в манипуляциях на выборах. Песков посчитал эти слова оскорбительными
    БердскОплаты электроэнергии через "Почту России" больше не существует в Бердске: Слишком дорого для "Новосибирскэнергосбыта"
    8:25:30 6/3/2021
    Оплаты электроэнергии через "Почту России" больше не существует в Бердске: Слишком дорого для "Новосибирскэнергосбыта"
    Василисков день 4 июня: что категорически запрещено сегодня делать?
    8:20:35 6/3/2021
    Василисков день 4 июня: что категорически запрещено сегодня делать?
    Где поставить прививку от коронавируса во время шопинга: Список ТЦ Новосибирска
    7:43:19 6/3/2021
    Где поставить прививку от коронавируса во время шопинга: Список ТЦ Новосибирска
    Путин: Экономика России выходит из кризиса, вызванного коронавирусом
    7:24:28 6/3/2021
    Путин: Экономика России выходит из кризиса, вызванного коронавирусом
    Что нужно сделать в Новолуние 10 июня 2021 года. Особенности этого дня по лунному календарю
    7:20:22 6/3/2021
    Что нужно сделать в Новолуние 10 июня 2021 года. Особенности этого дня по лунному календарю