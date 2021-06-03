Черенок розы дал отросток: что делать дальше, чтобы вырастить розовый куст?

Случалось ли с вами такое, когда вам подарили букет роз или одну розу, а она постояла, порадовала глаз и внезапно дала росток. Можно ли вырастить из этого черенка свой розовый куст?
Ответ на этот вопрос прост - можно. Но при одном условии - если роза выросла здесь, в России. Импортные розы слишком сильно обработаны химией. И даже если росток есть, он не приживется. Да и климатические условия слишком разные.
Не приживаются розы с огромными бутонами и бурым и красным оттенком стебля, а также те, которые вросли в теплице.
Но если вам повезло, и у вас красивая роза от местной бабушки - можно попытать счастья.
Черенок нужно брать из свежего букета, у которого еще не начали вянуть бутоны. Черенок берется из средней части стебля, нижняя уже непригодна для этого. Стебель должен быть средней толщины и с живыми почками. Низ стебля убираем, берем черенок не короче 20 см. Нужно убрать шипы, нераскрывшиеся бутоны и цветки. Листья укоротить на 2/3. Внизу черенка листья убрать полностью.
Резать черенок нужно чем-то очень острым, чтобы кора не отслаивалась. Затем черенок ставится в чистую, а лучше дистиллированную воду. Можно взять кипяченую. Каждые два дня вода меняется. Корни должны появиться через 3 недели.
После того, как корни появились, черенки можно посадить в землю. Черенок садится в землю под углом 45 градусов. Сверху черенок накрывается стеклянной банкой и часто поливается. Раз в пять дней нужно поливать подслащенной водой. Через две недели можно начать приоткрывать банку - проводим закаливание.
Если вы все сделали правильно, то к концу лета и началу осени ваши розы вырастут на 40-50 см. Розы первого года после посадки не рекомендуется оставлять зимовать на улице. Из выкапывают, сажают в горшок и всю зиму хранят в темном прохладном месте. В апреле- мае можно их высаживать в грунт насовсем.
Учитывайте, что приживаются и хорошо укореняются только половина проросших черенков. Так что можно сразу заготовить их побольше.